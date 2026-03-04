Τα 58α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέβηκε στο Βήμα της Βουλής για να ενημερώσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης τον κάλεσε στο Βήμα, αλλά προτού του δώσει τον λόγο, του ευχήθηκε, λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, να σας ευχηθώ εκ μέρους των συναδέλφων χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας».

Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά απάντησε, σε κάποιον από τους βουλευτές που τον ρώτησε, ότι κλείνει τα 58 του. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος του είπε αν υπάρχει κάποιο κέρασμα και τότε, αποκρίθηκε: «Θα κεράσουμε μετά, κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου μετά, αν θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

«Άμα είναι με στέβια το θέλουμε» απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε: «Μην μας δηλητηριάσετε μόνο».

Δείτε βίντεο από το συμβάν: