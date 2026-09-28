Του Πολύβιου Κανέ

Ο γιός του Γιακούπ, ο Χιζίρ Μπιν Γιακούπ, γεννήθηκε στη Λέσβο από μάνα χριστιανή ορθόδοξη, την Κατερίνα. Ήταν χήρα παπά.

Παντρεύτηκε τον αγγειοπλάστη τον Γιακούπ, με καταγωγή από τα νότια αρβανίτικα εδάφη των Τοσκ.

Στη Λέσβο, έστησε το τσαρδί του και αράδιασε τέσσερα παιδιά. Πολύ νωρίς, ο Χιζίρ έδειξε τα προσόντα του. Σκότωσε όμως Τούρκο και μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του έκλεψε την βάρκα του πατέρα του και την κοπάνησε στην Χιό.

Εκεί αρχίζει η πειρατική του καριέρα. Ρεσάλτο στο ρεσάλτο προκαλεί, Βενετσιάνους, Γενοβέζους και Οθωμανούς.

Τελικά η τύχη τα έφερε περίεργα. Μεγάλωσε και βγήκαν και τα γένια του. Κόκκινα γένια, πυκνά. Τα θύματα του, οι Γενοβέζοι στα νησιά του Αιγαίου και της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου τον βάφτισαν Κοκκινογένη. Έτσι του έμεινε το προσωνύμιο.

Είχε και έναν Γραμματικό, μορφωμένο παιδί που σπούδασε στο Φράγκικο Κολλέγιο της Λέσβου με μάνα από το Τσιρίγο. Μαζί έστησαν την αυτοκρατορία του πειρατή, αργότερα Αρχιναυάρχου και ιδρυτή του Βασιλείου του Αλγερίου.

Τσάκισε του Λεβαντίνους στην Πρέβεζα και ανάγκασε το Σουλτανάτο να υποκλιθεί.

Αυτός, ένας γιος Ελληνίδας Χριστιανής και ενός Τουρκαλβανού, με μοναδικό του φίλο και συνεργάτη ένα Τσιριγώτη Έλληνα, που σπούδασε στην Βενετιά και το έσκασε με ένα καΐκι για να τον συναντήσει κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αλήθεια, του έχουν περιγράψει του Ερντογάν την ιστορία του Κοκκινογένη; Δεν είναι και για να το παινεύεται.