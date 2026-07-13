Ξεκινώ με απρόσμενη ερώτηση:

«Ποια συνθήκη υπάρχει πριν από τη “Συνέπεια των Λόγων και των Έργων”;».

Σάς καταλαμβάνω εξαπίνης, ε;

Αρχίσατε ήδη τις δικαιολογίες

«Ακόμη δεν έχω πιει καφέ.», «Τι να πρωτοκάνω μ’ ένα μυαλό χειμώνα-καλοκαίρι…»,

και λοιπές αμυντικές πομφόλυγες,

μόνο και μόνο επειδή δεν αντέχετε να παραδεχθείτε την πνευματική ήττα σας..;

Κι όμως, κατά βάθος αδημονείτε να μάθετε ποια είναι η απάντηση,

οπότε σάς λέω ευθύς αμέσως ότι,

η (ανα)ζητούμενη συνθήκη είναι η «Συνέπεια των Λόγων και των Λόγων».

Ναι, πριν φτάσουμε στα Έργα που αποτελούν το τελικό στάδιο κρίσης για την Αξιοπιστία,

αρχικώς η Συνέπεια δοκιμάζεται στη σύγκριση των λέξεων που εκφέρει ένα άτομο,

καθώς εκεί παρατηρούνται ενίοτε η Ανακολουθία και η Αντίφαση.

…

Η βουλεύτρια τού «ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΚΙΝ.ΑΛ.», Μιλένα Αποστολάκη,

παραβρέθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» τού «Σκάϊ»,

προκειμένου να τοποθετούταν για τη φλέγουσα προεκλογική επικαιρότητα

και για την αμφίπλευρη συμπίεση που δέχεται το κόμμα

από τη «Νέα Δημοκρατία» κι από τη νεοσύστατη «ΕΛ.Α.Σ.».

Σε μια αποστροφή τού λόγου της, λοιπόν,

η έμπειρη πολιτικός ενέδωσε στην «Ευκολία τού Εξυπνακισμού»,

όταν τής ζητήθηκε να σχολιάσει την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη

από την «Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» τής Ελληνικής Βουλής,

καθώς -άμα τω ακούσματι τού επωνύμου «Ντίλιαν»- προέβη στην επιτηδευμένη ειρωνεία

«Νομίζω ότι ο μόνος Έλληνας που μπερδεύει το όνομά του, είναι ο πρωθυπουργός.

Όλοι οι υπόλοιποι το έχουνε μάθει.

(δηκτική τοποθέτηση για το περιστατικό που συνέβη στις 16 Απριλίου,

όταν ο Μητσοτάκης καμωνόταν τον ανήξερο στη Βουλή,

μέσω τού σικέ σαρδάμ “Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν, πώς τον λένε…”)».

Πέρα από το -γλωσσ(ολογ)ικώς απαράδεκτο- γεγονός

ότι συχνά στη Νεοελλάδα το Επώνυμο συνωνυμείται με το Όνομα,

εδώ δεν επρόκειτο για υψηλού βεληνεκούς χιούμορ και για ευφυολόγημα,

αλλά τηρουμένων των αναλογιών θα ημπορούσε να ήταν μία καλή εισαγωγή,

προκειμένου να καταδεικνυόταν η συστηματική άγνοια που επικαλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

κάθε φορά που ενδεχόμενη «Δήλωση Γνώσης»

θα εσήμαινε ταυτοχρόνως και την κατάρρευση τής κλονιζόμενης κυβέρνησής του

(εξ ου και το σεσημασμένο αφήγημα «Δεν ήξερα.», που μετήλθε ΚΑΙ στις «Υποκλοπές»).

Όμως, χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα,

για να υποπέσει η Μιλένα Αποστολάκη σε ηχηρή αυτο-αποδόμηση:

«(σχολιάζει ανάρτηση τού Γρηγόρη Δημητριάδη)

Υπάρχει μία κρίσιμη παράμετρος,

την οποία προφανώς δεν συμπεριλαμβάνει στην ανάρτησή του ο κύριος Δημητριάδης.

Αυτή η κρίσιμη παράμετρος είναι τα νέα πραγματικά περιστατικά που έχουν προκύψει.

Ποια είναι αυτά τα νέα πραγματικά περιστατικά..;

Ό,τι διεμείφθη στην ακροαματική διαδικασία τού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά,

που οδήγησε σε μία καταδικαστική απόφαση.

Και αυτά τα οποία ακούστηκαν εκεί από μάρτυρες, αλλά και μετά την έκδοση τής απόφασης,

από τον κατηγορούμενο, τον κύριο Ντίλαν, είναι συντριπτικά στοιχεία.».

Γκάφα Ολκής. Αμηχανία. Ετερο-Αμηχανία.

Ο προσεκτικός Χρήστος Κούτρας παρενέβη και επεσήμανε το λάθος,

όμως η ντροπιασμένη πολιτικός δεν είχε το σθένος να παραδεχθεί την παραδρομή

και -τραυλίζοντας, αφού έχασε τον ειρμό της συνειδητοποιώντας το ολίσθημά της-

έκανε ακόμη χειρότερη την κατάσταση:

«Αλλά ξέρω πολύ καλά τ’ όνομά του εγώ.».

Άραγε ποιο όνομα ξέρει καλά; Αυτό που έκανε λάθος η ίδια;

Εν κατακλείδι,

άλλο είναι να πεις ότι -εν αντιθέσει με τον Μητσοτάκη- ξέρεις το Πρόσωπο,

και άλλο να επιμένεις ότι ξέρεις το Όνομα ενώ έχεις κάνει λάθος (σ)το Όνομα.

Επιπροσθέτως δε, η Μιλένα Αποστολάκη διέπραξε και σοβαρό γλωσσικό λάθος,

όταν επεχείρησε να εκφέρει τον Αόριστο τού γ’ Ενικού προσώπου «διαμείβεται»

και εξεστόμισε το άκυρο «διεμείφθη» αντί για το σωστό «διημείφθη»

(φαντάζομαι ότι δεν θα θελήσει κι εδώ να δικαιολογηθεί λέγοντας

«Αλλά ξέρω πολύ καλά το “διημείφθη” εγώ.»).

…

Δείτε και -κυρίως- ακούστε το εν λόγω απόσπασμα,

όπου η ατάκα μετετράπη σε μπούμερανγκ και ο Εξυπνακισμός έγινε… Αυτο-Τιμωρός.

μ.Γ.