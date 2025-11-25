Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε τη με τη σειρά του απάντηση στο τρολάρισμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία φαινόταν να κάνει αφιέρωση σε αντίτυπο του βιβλίου του για τον Υπουργό Υγείας και χρησιμοποίησε τη φράση «το λιγουρεύεσαι;». Η φράση αυτή είναι χαρακτηριστική του Άδωνι Γεωργιάδη από την περίοδο που πουλούσε βιβλία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε, κάνοντας δική του ανάρτηση στο Χ , στο οποίο τονίζει το εξής:

«Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση…».

Με αυτή του τη φράση, ο Υπουργός Υγείας απευθύνεται σε κεφάλαιο στο βιβλίο «Ιθάκη», όπου ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τους συνεργάτες του και τους κατηγορεί για ορισμένες πράξεις τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο Αλέξης Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ….

Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου του Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη». «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας».

Αλέξη μου, εγώ, ως γνήσιος βιβλιοπώλης, ανταποδίδω. Ένα βιβλίο ιστορίας που παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση…»