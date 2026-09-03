Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «απάντησε» με χιούμορ στον Πρωθυπουργό για την «Ελλάδα 2030», μέσω TikTok.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του κ. Κουτσούμπα βρέθηκε το πρόσφατο βίντεο που είχε αναρτήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο οποίο έκανε απολογισμό για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θέτοντας ως κεντρικό ορόσημο για τη χώρα το έτος 2030.

Στο κλιπ – απάντηση που «ανέβασε» ο επικεφαλής του ΚΚΕ, παρουσιάζεται να κάθεται στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου και να πληκτρολογεί στο GPS τον προορισμό «Ελλάδα 2030». Όταν όμως ζητάει από το σύστημα πλοήγησης να του βρει «άλλον δρόμο», η εφαρμογή τον οδηγεί πεισματικά σε διαδρομές που περνούν μέσα από τις 13 ώρες εργασίας, τη σαρωτική ακρίβεια και τους καθηλωμένους μισθούς.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να βρίσκεται πλέον στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στον Περισσό, στέλνοντας το δικό του πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη… Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού!».

Το βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα: