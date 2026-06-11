Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή σημειώθηκε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Παπάγου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν η σύζυγος του εκλιπόντος, Μαριάννα Κόρακα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το aftodioikisi.gr, όταν ο Πρωθυπουργός προσήλθε για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στη χήρα του «Σαρακατσάνου» της παράταξης, εκείνη επέλεξε να μην του δώσει το χέρι, παρά το γεγονός ότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του.

Η αντίδραση της Μαριάννας Κόρακα φαίνεται πως αιφνιδίασε τόσο τον Πρωθυπουργό, όσο και τους γύρω πολιτικούς, οι οποίοι άκουσαν καθαρά τα λόγια της.

Όπως μεταφέρθηκε από τους παριστάμενους, η χήρα του Γιώργου Σουφλιά απευθύνθηκε στον κ. Μητσοτάκη λέγοντας: «Είμαι υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Δεν θα σε χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετίσω».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε κατανόηση, δείχνοντας σεβασμό στη δύσκολη στιγμή και το βαρύ πένθος της οικογένειας. Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν πως, με την ολοκλήρωση της τελετής, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αποχωρήσει από τον Ιερό Ναό χρησιμοποιώντας την πλαϊνή έξοδο.