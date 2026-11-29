Το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε πρώτος αυτός να στηρίξει τον συλληφθέντα Γιάννη Κουρτάκη δεν αιφνιδίασε. Αντιθέτως, ήταν αναμενόμενο.

Το ότι ο Θάνος ο Πλεύρης ακολούθησε και συμπαρατάχθηκε και αυτός στο πλευρό του συλληφθέντος εκδότη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες καταδεικνύει το ποιόν του ανδρός. Βλέπετε ένας εκδότης, έστω και με «βραχιόλια» είναι πάντα χρήσιμος. Δεν ξέρεις ποτέ.

Το ότι, όμως, έσπευσε να δηλώσει παρών ως έσχατος, καταϊδρωμένος ο Ανδρέας Λοβέρδος, υποψήφιος, λέει, της ΝΔ στα Νότια Προάστια, αυτός, ένας τέως Πασόκος, ο οποίος διεκδίκησε και την αρχηγία του κόμματος, πλην, όμως, ατύχησε ο δόλιος.. Η σπουδή του, δηλαδή, να στηρίξει τον Γιάννη Κουρτάκη ξεπερνά σε δουλικότητα τα κοινώς αποδεκτά όρια που καθορίζουν την πολιτική ευπρέπεια.

Είναι φανερό πώς έχει συγκροτηθεί «Ομάδα Στήριξης» του Γιάννη Κουρτάκη εντός της Νέας Δημοκρατίας; Με επικεφαλής τον Άδωνι και με διάφορους άλλους σε ρόλους εξαπτέρυγων. Να θυμίσω λίγο τα δεδομένα για την αξιοπιστία (την πολιτική) του Αδώνιδος.

Όπως δηλώνουν οι άσπονδοι φίλοι του στην Πειραιώς, (αν έχεις τέτοιους φίλους …… !!!!!) είναι ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος «έστησε» την υπόθεση Λιάκου προκειμένου να του επιφέρει δριμύτατο πλήγμα, ούτως ώστε να επωφεληθεί από το εσωκομματικό μαχαίρωμα ο έτερος Καππαδόκης. Ο κ. Πούλος, επιλαχών στην περιφέρεια του Λιάκου. Ο Πούλος φέρεται να είναι έμπιστος του Άδώνιδος και ο νοών νοήτω. Αυτά συμβαίνουν εντός της ΝΔ για να αντιληφθείτε το εύρος της πολιτικής αξιοπιστίας των στελεχών του κυβερνητοικού κόμματος.

Προφανώς, λοιπόν, η «Ομάδα στήριξης Κουρτάκη» αποτελεί ένα ακόμη παραμάγαζο δίπλα από τα τόσα παραμάγαζα που έχουν ανοίξει στην «Αγορά της Πειραιώς» μεσούσης της προεκλογικής ενδοφαγωμάρας (λέγε με Ζαχαράκη, ένα από τα πρόσφατα «θύματα» στο Υπόλοιπο Αττικής ). Ποιος άραγε επωφελείται από την απαξίωση της Υπουργού Παιδείας;

Τουλάχιστον οι υπόλοιποι παρά του Αδώνιδος είναι έμπειροι στα εσωκομματικά μαχαιρώματα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο δόλιος ο Λοβέρδος πού πάει ξυπόλητος στ’αγκάθια; Προφανώς, πρόκειται για άγνοια κινδύνου ή είναι εξαιρετικά υποχρεωμένος στον Γιάννη Κουρτάκη. Θα φανεί.