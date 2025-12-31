Του ΠΒ

Όλα μπορούν να γίνουν παραμονές Πρωτοχρονιάς. Η κυρία Καρυστιανού φαίνεται πώς έρχεται εις πολιτικού γάμου κοινωνίαν μετά του Νικόλα Φαραντούρη σε ρόλο υπαρχηγού.

Το όλον Διευθυντήριο δεν είναι ακόμη γνωστό στο σύνολό του. Ο κ. Φαραντούρης από στέλεχος στο Think Tank του Αλέξη Τσίπρα (αμάν πια αυτό το παιδί με τις επιλογές του) και από κολλητός του Κασσελάκη, αργότερα αναρχοαυτόνομος στην Κουμουνδούρου και τέλος ατυχήσας διεκδικητής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ (ήρθε τρίτος πίσω από τον Πολάκη), αποφάσισε να «φλερτάρει» με την Μαρία Καρυστιανού. Το πολιτικό μίγμα τείνει στην αλληλοεξουδετέρωση των τάσεων.

Από την ακροδεξιά «Νίκη» η κυρία Μαρία Γρατσία, δεξί χέρι και νομική σύμβουλος της Καρυστιανού, με κάποιες υπερσυντηρητικές νότες τύπου Νίκου Νικολόπουλου της χριστιανικής υπερδεξιάς, με σπινθήρα τύπου Μιχαήλ Πατσίκα, εθνικιστή αλλά και αριστερών αποχρώσεων της έμπνευσης του Μίκη Θεοδωράκη και ψυχή του κινήματος κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, το «Κίνημα των Τεμπών» είχε ανάγκη από μία αριστερόστροφη ένεση για να εξισορροπηθεί το κοκτέιλ.

Ο Νικόλας Φαραντούρης φαίνεται να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Οδοιπόρος σε αριστερόστροφα μονοπάτια χωρίς κομματικές παρωπίδες με έντονα ανακλαστικά αυτοσυντήρησης, θα μπορούσε να κινηθεί άνετα μεταξύ ξυλολίων , μυστηρίων και αποκαλυπτηρίων, για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον, μέχρι την συντριπτική επικράτηση των ηγετικών προσόντων της αρχηγού.

Λέγεται πώς έχει αρχίσει η επιλογή στελεχών από καταλόγους αυτοδημιούργητων επαγγελματιών πάσης φύσεως. Πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι πιστοί και κυρίως αυτοδημιούργητοι προσέλθετε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Θα χρειαστεί ωστόσο να ανατρέξουμε για φρεσκάρισμα γνώσεων στα γραπτά του Σίγκμουντ για να είμαστε πανέτοιμοι την ώρα της κρίσεως.