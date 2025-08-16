Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπαιδευτικού Δημήτριου Σαρμπεζούδη, ένας Φινλανδός μπλόκερ σόκαρε πρόσφατα τον Δυτικό κόσμο, απαριθμώντας τις χώρες που απέκτησαν την κυριαρχία τους, χάρη στην Ρωσία.

Στο κείμενο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Ένας Φινλανδός blogger σόκαρε τον Δυτικό κόσμο, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του:

«Ρωτάτε για τα αποτελέσματα της «επιθετικότητας» της Ρωσίας; Αυτά είναι τα εξής: η μισή Ευρώπη και μέρος της Ασίας απέκτησαν την κυριαρχία τους από τα χέρια αυτού του κράτους. Ας θυμηθούμε ποιος ακριβώς:

Η Φινλανδία το 1802 και το 1918. (Πριν από το 1802 δεν είχε ποτέ δικό της κράτος.)

Η Λετονία το 1918. (Πριν από το 1918 δεν είχε ποτέ δικό της κράτος.)

Η Εσθονία το 1918. (Πριν από το 1918 δεν είχε ποτέ δικό της κράτος.)

Η Λιθουανία αποκατέστησε την κυριαρχία της το 1918, επίσης χάρη στη Ρωσία.

Η Πολωνία αποκατέστησε το κράτος της με τη βοήθεια της Ρωσίας δύο φορές, το 1918 και το 1944. Η διαίρεση της Πολωνίας μεταξύ ΕΣΣΔ και Γερμανίας είναι μόνο βραχυπρόθεσμη!

Η Ρουμανία γεννήθηκε ως αποτέλεσμα των Ρωσοτουρκικών πολέμων και έγινε κυρίαρχη με τη θέληση της Ρωσίας το 1877-1878.

Η Μολδαβία ως κράτος γεννήθηκε εντός της ΕΣΣΔ.

Η Βουλγαρία απελευθερώθηκε. από τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αποκατέστησε την ανεξαρτησία της ως αποτέλεσμα της νίκης των ρωσικών όπλων στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878, ο οποίος είχε αυτόν τον στόχο. Ως ευχαριστία, το κράτος της Βουλγαρίας συμμετείχε σε δύο παγκόσμιους πολέμους ως μέρος αντιρωσικών συνασπισμών. Η Βουλγαρία είναι σήμερα μέλος του ΝΑΤΟ και στο έδαφός της υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Μετά το 1945, δεν υπήρχε ούτε ένας Ρώσος στρατιώτης στο έδαφός της…

Το Αζερμπαϊτζάν ως κράτος επισημοποιήθηκε για πρώτη φορά μόνο ως μέρος της ΕΣΣΔ.

Η Αρμενία έχει επιβιώσει φυσικά και αναγεννήθηκε ως κράτος μόνο ως μέρος της ΕΣΣΔ.

Η Γεωργία επιβίωσε φυσικά και αναγεννήθηκε ως κράτος χάρη στη Ρωσική Αυτοκρατορία.

Το Τουρκμενιστάν δεν είχε ποτέ κυριαρχία και το σχημάτισε μόνο ως μέρος της ΕΣΣΔ.

Το Κιργιστάν δεν είχε ποτέ κυριαρχία και το σχημάτισε μόνο ως μέρος της ΕΣΣΔ.

Το Καζακστάν δεν είχε ποτέ κυριαρχία και το σχημάτισε μόνο ως μέρος της ΕΣΣΔ.

Η Ουκρανία απέκτησε επίσης κυριαρχία για πρώτη φορά ως αποτέλεσμα της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης ως δημοκρατίες της ΕΣΣΔ.

Και μόνο το 1991 (επίσης από τη Ρωσία) απέκτησαν την πλήρη ανεξαρτησία τους.

Αξίζει επίσης να εξεταστεί ο ρόλος της Ρωσίας-ΕΣΣΔ στη γέννηση και την ανάπτυξη κρατών όπως το Λαϊκό Κόμμα του Καζακστάν, το Βιετνάμ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Καζακστάν, η Ινδία, η Ελλάδα (η οποία απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και βοηθήθηκε από τη Ρωσία το 1821), η Αλγερία, η Κούβα, το Ισραήλ, η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη, κ.λπ…

Αυτή είναι η παράξενη «επιθετικότητα» που ιστορικά εκδηλώθηκε από τους Ρώσους!

Με τη σημαντική συμβολή αυτής της χώρας, ακόμη και η Ελβετία απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Και πιο συγκεκριμένα, αυτό έγινε χάρη στον Σουβόροφ (πριν από 217 χρόνια) και η Ελβετία δεν πήγε ποτέ (!) σε πόλεμο από τότε: Συνέβησαν επίσης:

Η απελευθέρωση της Αυστρίας από το Τρίτο Ράιχ το 1945.

Η απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από το Τρίτο Ράιχ το 1945. Η θέση της Αικατερίνης Β’ το 1780 με τη δημιουργία της Ένωσης Ένοπλης Ουδετερότητας και την αποτελεσματική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον αγώνα για την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία.

Δύο φορές τους τελευταίους 2 αιώνες, η Ρωσία παραχώρησε ανεξαρτησία στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη μετά την καταστροφή του Χίτλερ και του Ναπολέοντα.

Η θέση του Στάλιν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Αγγλία έδωσε στη Γερμανία την ευκαιρία να διατηρήσει την κυριαρχία της μετά την ήττα του 1945…

Η θέση του Γκορμπατσόφ που επέτρεψε την επανένωση των δύο Γερμανών το 1990 χωρίς πρόσθετα προβλήματα.

Η βοήθεια της ΕΣΣΔ προς την Αίγυπτο, μετά την οποία κατάφερε να αντισταθεί και να εδραιώσει την ανεξαρτησία της στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, της Βρετανίας και της Γαλλίας το 1956-57.

Η επέμβαση της ΕΣΣΔ το 1967 που σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου (ουσιαστικά σώζοντας τους Άραβες από την ήττα σε 2 πολέμους μεταξύ 1967 και 1974).

Ο καθοριστικός ρόλος της ΕΣΣΔ που εξασφάλισε την κατάκτηση της ανεξαρτησίας της Αγκόλας το 1975.

Και τέλος, το πιο σημαντικό. Ήταν η ΕΣΣΔ, μετά τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση της ανεξαρτησίας των περισσότερων αποικιών από τη Δυτική Ευρώπη στη διαδικασία της παγκόσμιας αποαποικιοποίησης που ξεκίνησε η Ένωση».

Δείτε την ανάρτηση: