Του Πολύβιου Κανέ

Η Άνα* σπούδαζε Ιατρική στο Βελιγράδι. Ήταν η λατρεμένη κόρη του Στρατηγού. Αυτοκτόνησε με το πιστόλι του πατέρα της. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε πιστόλι. Ήταν ένα τρόπαιο, δωρεά της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βελιγραδίου στον Αρχηγό, τον «ήρωα» του πολέμου στην Βοσνία.

Μία φοιτητική εκδρομή, όπου συμμετείχε και το αγόρι της Άνα, ο Γκόραν, φαίνεται πώς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση μίας απόλυτα αρνητικής ψυχολογίας στο νέο κορίτσι. Σε αυτήν την εκδρομή, η θυγατέρα του Στρατηγού τελικά κατάλαβε πώς ο πατέρας της, ο Ράτκο Μλάντιτς, δεν ήταν η ηρωική μορφή που πίστευε. Ο Γκόραν ήθελε αυτή η ιστορία να τελειώνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν είχε καμία πρόθεση να παραμείνει σε μία σχέση όπου η σύντροφός του θα παρέμενε πιστή στην εικόνα ενός πατέρα, ο οποίος ήταν στην πραγματικότητα εγκληματίας πολέμου. Θα έπρεπε, τουλάχιστον, να είναι απολύτως και εκτενώς πληροφορημένη για την πραγματική διάσταση της στρατιωτικής ζωής του Ράτκο Μλάντιτς.

Ο Στρατηγός θύμιζε δεξιά και αριστερά πώς το πιστόλι του, το κειμήλιο αυτό από την Στρατιωτική Ακαδημία θα το χρησιμοποιούσε μόνον για μία και τελευταία φορά στη ζωή του. Για να ρίξει μπαλοθιές στον γάμο της κόρης του.

Η Άνα τον πρόλαβε. Φύτεψε μία σφαίρα στο κεφάλι της. Από τότε ο αρχηγός του σερβικού στρατού της Βοσνίας κατέρρευσε. Έγινε χίλια κομμάτια. Δεν συνήλθε ποτέ.

Πολύ αργότερα, ο Γκόραν παραδέχτηκε πώς σε εκείνη την εκδρομή είχε ζητήσει από την Άνα να διαλέξει μεταξύ εκείνου και του πατέρα της. Η νεαρή κοπέλα δεν διάλεξε. Επέλεξε να ξεφύγει για τα καλά από μία κατάσταση που θα την σκότωνε, σιγά – σιγά κάθε ημέρα που περνούσε. Θα έβλεπε καθημερινά στα μάτια των ανθρώπων γύρω της, τον φόβο του θανάτου που χρόνια τώρα, από την αρχή του πολέμου, προκαλούσε γύρω του ο Στρατηγός.

Η Άνα είχε δει όλα τα φωτογραφικά και τηλεοπτικά πειστήρια από την τραγωδία στην Βοσνία. Αν ζούσε λίγο ακόμη θα της είχαν διηγηθεί λέξη – λέξη τον τρόπο που εκτελέστηκαν 7000 άνθρωποι σε αυτήν την μικρή πόλη της Σρεμπρένιτσα. Άνδρες, γέροι, γυναίκες, παιδιά, βρέφη. Θα της είχαν περιγράψει, σε εκείνην την μοιραία φοιτητική εκδρομή, το πώς εισέβαλαν τα τανκς του πατέρα της, το πώς ο ίδιος ο Στρατηγός πρόσφερε σοκολάτες στα παιδάκια καθησυχάζοντας τους κατοίκους, και πώς, αποχωρώντας πια, έκανε με το κεφάλι νόημα δίνοντας την διαταγή της εκτέλεσης. Δεν πρόλαβε την τραγωδία της Σρεμπρένιτσα η Άνα. Δυστυχώς, όμως, είχε προλάβει όλες τις άλλες τραγωδίες και τα εγκλήματα πολέμου στα ματωμένα χώματα της Βοσνίας.

*Η Άνα Μλάντιτς αυτοκτόνησε σε ηλικία 23 ετών τον Φεβρουάριο του 1994. Το έγκλημα της Σρεμπρένιτσα έγινε τον Ιούλιο του 1995. Ο Ράτκο Μλάντιτς συνελήφθη το 2011 στο Λαζάρεβο.