Του Πολύβιου Κανέ

Ήταν 13 Αυγούστου 2004. Η Ελλάδα τότε το είχε πάρει απόφαση. Να μεγαλουργήσει. Το είπε και το έκανε. Όλα λειτούργησαν στην εντέλεια. Θεσμοί, μηχανισμοί, αρμόδιοι, πολίτες, εθελοντές, οι πάντες. Το είπε και το έκανε. Η δημόσια εικόνα της χώρας ήταν αυτή μίας απόλυτα καλολαδωμένης μηχανής, με όλα της τα γρανάζια να λειτουργούν άψογα.

Το θαύμα κράτησε όσο κράτησε η γιορτή. Μετά τα πάντα ξαφνικά σαν να… σκούριασαν, να ζάρωσαν, να γέρασαν, να βάλτωσαν. Οι «μεντεσέδες» σαν να σκάλωσαν και η μηχανή σαν να ρετάρισε ξαφνικά. Έτσι είμαστε εμείς. Ξέρουμε να γιορτάζουμε και να θριαμβεύουμε. Ξέρουμε ακόμη καλύτερα να ξεχνάμε και να απογοητεύουμε.

Έμεινε εκείνη η τελετή έναρξης και ο ήχος, με την εικόνα από το απίστευτο ζεϊμπέκικο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε νιώθαμε πώς όλα είναι δυνατά.

Λίγα χρόνια πέρασαν από τον θρίαμβο εκείνο και κλείσαμε το ιστορικό μας ραντεβού με το χάος. Έτσι είμαστε εμείς. Από τον θρίαμβο στο χάος, ένα τσιγάρο δρόμος, μία λεπτή κόκκινη γραμμούλα, ένα ανεπαίσθητο ίχνος που διαχωρίζει την διπολική ιδιοσυγκρασία μας.

Ας θυμηθούμε λίγο και ας γευτούμε κάτι από εκείνη την γιορτή, στην οποία για λίγες ημέρες, για μερικές στιγμές, συμμετείχαμε σαν μία παρέα με ένα τεράστιο συλλογικό χαμόγελο.