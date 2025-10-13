Πυρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εκτόξευσε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη. Αιχμή του δόρατος, η έντονη φημολογία περί ιδρύσεως νέου κόμματος, από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η Κανέλλη αναφέρθηκε στην σκληρή μνημονιακή πολιτική που είχε εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και στο δημοψήφισμα του 2015, το αποτέλεσμα του οποίου επί της ουσίας ακύρωσε.

Χαρακτηριστικά η κ.Κανέλλη δήλωσε:

«Εγώ Θα θυμάμαι ότι έκλεισε τράπεζες, την έννοια αριστερά, την έννοια νέος, την έννοια καινούργιος και την έννοια καινούργιος δεινόσαυρος και έρχεται τώρα να μπει στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ».

«Αν είναι «σοκ εντιμότητας» (σ.σ. φράση που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και έγινε μάλιστα τίτλος από την εφημερίδα), εγώ στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω πιο πολύ από το να μου την πέσει ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή για έναν πολύ σοβαρό λόγο:

Πας και ψηφίζεις «όχι» (σ.σ. στο δημοψήφισμα του 2015), σου βγαίνει «ναι» κι αφού σου βγει «ναι», σου έρχεται και ένα μνημόνιο το οποίο ήταν αριστερό, τρίτο και υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μου, για τα επόμενα 100 χρόνια» συνέχισε η Λιάνα Κανέλλη.

«Αν εσείς βλέπετε κάτι νέο σε αυτό, εγώ τα δεινοσαυράκια προτιμώ να τα κρατήσω σε κάτι μικρά που είχε ο γιος μου όταν έπαιζε, σε ανάμνηση των νιάτων του. Κανένα απ’ αυτά δεν θα το βαφτίσω Αλέξη Τσίπρα», κατέληξε η βουλευτής του ΚΚΕ.