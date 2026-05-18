Με μια καυστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», ο Νίκος Καραχάλιος τοποθετήθηκε για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Κυριακή, 17 Μαΐου, στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Καραχάλιος εστίασε, μεταξύ άλλων, στην εμπλοκή του δημοσιογράφου και επί σειρά ετών ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος εμφανίζεται να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι η κα Καρυστιανού έλαβε κατευθυντήριες γραμμές από τη Μόσχα και τον κ. Αυγερινό ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης.

Κατά την εκτίμησή του, αυτή η βιασύνη «άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία του συνταξιούχου τραπεζικού Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος μετέβη στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Φέρνοντας στο φως παλαιότερες δημοσιεύσεις του κ. Βογιατζή, ο Νίκος Καραχάλιος τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο «επικίνδυνο» και όχι απλώς «γραφικό».

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν… pic.twitter.com/xcaeQyNAjm — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…».