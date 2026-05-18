Με μια καυστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», ο Νίκος Καραχάλιος τοποθετήθηκε για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Κυριακή, 17 Μαΐου, στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.
Ο κ. Καραχάλιος εστίασε, μεταξύ άλλων, στην εμπλοκή του δημοσιογράφου και επί σειρά ετών ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος εμφανίζεται να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι η κα Καρυστιανού έλαβε κατευθυντήριες γραμμές από τη Μόσχα και τον κ. Αυγερινό ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης.
Κατά την εκτίμησή του, αυτή η βιασύνη «άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου».
Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία του συνταξιούχου τραπεζικού Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος μετέβη στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
Φέρνοντας στο φως παλαιότερες δημοσιεύσεις του κ. Βογιατζή, ο Νίκος Καραχάλιος τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο «επικίνδυνο» και όχι απλώς «γραφικό».
— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026
Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:
«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!
Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!
Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.
Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!
Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».
Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..
Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..
Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:
Φιλοχουντικός
Θρησκόληπτος
Αντιεβραίος
Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…».