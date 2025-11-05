Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Για τη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του σχετικά με την πλατφόρμα ΚΥΜΑ, την οποία συνδέει με τη Μαρία Καρυστιανού, μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Καραχάλιος.

Όπως εξήγησε στον ΑΝΤ1, «το Κ στο ΚΥΜΑ συμβολίζει την κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος δείχνει προς τη Μαρία Καρυστιανού ως το πρόσωπο που περνάει σαν κύμα απέναντι στον Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται μόνο για τη μητέρα του θύματος των Τεμπών· η Μαρία εκπροσωπεί μια ιδέα, την έννοια της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Σχετικά με τη διάψευση της Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος σχολίασε ότι «πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα μετά από όσα έχει βιώσει. Ένιωσε τη δύναμη του κύματος και πιστεύω ότι αιφνιδιάστηκε κάπως».

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της ΝΔ πρόσθεσε ότι «το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν· αν θέλει, μπορώ να της παραχωρήσω τα domain αύριο». Όπως εξήγησε, «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Μαρία με κάλεσε και μου είπε ότι θέλει να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ κατ’ ανάγκη, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, φωνάξαμε τα κανάλια και η αρχική πρόθεση ήταν η ανακοίνωση ενός κόμματος. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της, καθώς οι μισοί της λένε “προχώρα” και οι άλλοι μισοί “μη μπλέξεις με την πολιτική”. Κάνουν λάθος· θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν μιλάω ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς συνεργάτες της. Γι’ αυτό ανέφερα ότι το ΚΥΜΑ δεν αφορά μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Δεν πρέπει να το περιορίζουμε μόνο σε ένα ζήτημα».

Καταλήγοντας, ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι «η Καρυστιανού θα μπορούσε να κερδίσει με διπλό σκορ τον Μητσοτάκη αν κατέβαινε στις εκλογές της Κυριακής. Όταν κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί και ο Σαμαράς, ενώ δευτερευόντως ο Τσίπρας».