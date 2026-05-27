Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, από το συνέδριο του ygeiamou.gr, σχολιάζοντας τόσο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο με το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, όσο και τις ευρύτερες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχει ένας «κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην Αριστερά», σημειώνοντας, ωστόσο, πως όλες οι διαφορετικές εκφράσεις του έχουν έναν κοινό παρονομαστή.

«Υπάρχει ένας κοινός τόπος: “να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση”. Αυτό όμως δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, επέμεινε ιδιαίτερα στο αφήγημα της κυβερνητικής συνέπειας και αποτελεσματικότητας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί προς τις εκλογές του 2027, με βασικό όπλο το έργο της.

«Η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το “είπαμε, το κάναμε” και θα κάνουμε περισσότερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση «θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027».

Όπως είπε, οι πολίτες «θέλουν προοπτική» και όχι απλώς συνθήματα καταγγελίας ή επιστροφή σε παλιές πολιτικές λογικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερωτήσεις και για τη χθεσινή παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχουμε δει, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως ακούγοντας την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, εκείνο που διέκρινε ήταν «μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν».

«Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, αντί για μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας», ανέφερε.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το όνομα του νέου κόμματος (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ), σχολίασε με άκρως καυστικό τρόπο: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη!».

Μητσοτάκης για Καρυστιανού: «Η χώρα «έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες»

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τις πληροφορίες και τα σενάρια περί ενδεχόμενης πολιτικής της δραστηριοποίησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα «έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες», επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο ή εγχείρημα θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις του.

«Πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της», ανέφερε χαρακτηριστικά.