Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

«Δεν θα το πάρω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, ο Στέφανος Κασσελάκης. «Επικεντρώνομαι στο μέλλον και δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω εμπειρίες από το 2015 που είναι τραυματικές για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας», εξήγησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Εγώ κοιτάω στο μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό» πρόσθεσε, «αν μου το στείλει θα το δωρίσω».

«Δεν έχω περιέργεια (σ.σ. για το βιβλίο), αυτά έχουν καταγραφεί. Δεν θέλω να ξαναμάθω αυτά που ξέρουμε όλοι, έχω περιέργεια για το πώς περνάει ο κόσμος», συνέχισε ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. «Δεν νομίζω ότι θα γράφει πολλά για μένα».

Για τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «δεν βοηθάει την προοδευτική παράταξη και την πολιτική αλλαγή να αναμοχλεύουμε ζητήματα του 2015. Το να πηγαίνουμε πίσω αντί για μπροστά δεν βοηθάει τον τόπο. Εγώ όσα έγραψα στο βιβλίο μου για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, τα έγραψα επιτόπου. Δεν έγραψα μετά από τόσα χρόνια για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ενώ ο κόσμος βράζει».

«Η αλλαγή δεν θα έρθει από υλικά του παρελθόντος, το είδατε και στη Νέα Υόρκη. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι πάει να πει δίνω ευκαιρίες σε νέους και τι αναμοχλεύω το παρελθόν. Αυτό που είδα από τα ονόματα (σ.σ. το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα)… Είδα τον επικοινωνιακό σύμβουλο που ήταν στις εκλογές του 2023, Νίκο Μαρατζίδη και πέρα από το μένος του εναντίον μου… είναι μια ομάδα που μυρίζει παρελθόν και αποτυχία».