Αναγνώστης της «Ζούγκλας» καταγγέλλει πως στον Δήμο Λαγκαδά οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Καθαριότητας έχουν μείνει απλήρωτοι αυγουστιάτικα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν τους έχει δοθεί καμία πειστική εξήγηση για τον λόγο που δεν έχουν λεφτά για να ταΐσουν τις οικογένειές τους.

Η υπεύθυνη μισθοδοσίας ήταν η μόνη που τους έδωσε κάποια απάντηση, λέγοντας πως η μισθοδοσία τους δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά του ΑΣΕΠ, στον οποίο θα έπρεπε και να απευθυνθούν. Μετά από αυτό, κανείς δεν απαντάει στα τηλέφωνα, όπως μας λέει ο καταγγέλλοντας. Η Δήμαρχος είναι άφαντη.

Η «Ζούγκλα» επιχείρησε να επικοινωνήσει αρχικά με την υπεύθυνη μισθοδοσίας, και έπειτα, με τον Δήμο, σε μια προσπάθεια να μάθει τι συμβαίνει. Όμως, κανείς δεν απάντησε.

Κάτι πάει πολύ στραβά στον Δήμο Λαγκαδά. Θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ…