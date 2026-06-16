Μια παρανόηση έγινε στην Κεφαλονιά, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος σε δελτίο Τύπου με τίτλο «αποχαιρετώντας μια χρήσιμη φωνή», αναφερόμενος στον επικεφαλής της τρίτης σε δύναμη δημοτικής παράταξης, Αλέξανδρο Παντελειό, προκάλεσε αναταραχή στους δημότες της πόλης.

Αναστατωμένοι οι πολίτες του νησιού ξεκίνησαν τα τηλέφωνα, καθώς νόμιζαν ότι ο Αλέξανδρος Παντελειός έφυγε από τη ζωή.

Ο Αλέξανδρος Παντελειός αναγκάστηκε να κάνει ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για να ενημερώσει τους συμπολίτες του ότι ζει.

«Προς τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς που με καλούν με ανησυχία για το αν είμαι καλά, μετά τον εξαιρετικό επικήδειό μου, που εξέδωσε σήμερα ο κ. Θ. Μιχαλάτος, θέλω να τους ενημερώσω πως είμαι #ζωντανός, ανάμεσα τους και με #δυνατή #φωνή. #safe_in_kefalonia #stillhere #dayofthelivingdead», έγραφε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος έγραψε το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου για να ενημερώσει ότι ο Αλέξανδρος Παντελειός συνεργάζεται πλέον με την δεύτερη σε δύναμη παράταξη του Γιάννη Λυκούδη, ο οποίος θα κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2028.

Το δελτίο Τύπου του δημάρχου

«Δήμαρχος Αργοστολίου: Αποχαιρετώντας μια χρήσιμη φωνή

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι, 15/6/2026

ΔΗΜΟΣ Αργοστολιου

Γραφείο Δημάρχου

Η απόφαση του συναδέλφου Αλέξανδρου Παντελειού να ενταχθεί σε ένα νέο σχήμα, παραδίδοντας τον ρόλο που μέχρι σήμερα κατείχε, είναι ασφαλώς δική του επιλογή και ως τέτοια γίνεται σεβαστή.

Προσωπικά, όμως, δεν μπορώ να κρύψω τη λύπη μου.

Όχι γιατί αλλάζουν οι συσχετισμοί ή οι παρατάξεις, αλλά γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας καλός αυτοδιοικητικός, που είχε παρουσία, άποψη και διάθεση να καταθέτει προτάσεις και είναι κρίμα που επιλέγει να εγκαταλείψει έναν ρόλο από τον οποίο μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Εύχομαι, τουλάχιστον, το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας, να συνεχίσει να υπηρετεί με χρήσιμο τρόπο τα συμφέροντα των δημοτών. Γιατί η αυτοδιοίκηση έχει πάντοτε ανάγκη από ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά και καταθέτουν τη δική τους φωνή.

Αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο, με τη σκέψη ότι είναι κρίμα, όταν τέτοιες φωνές επιλέγουν να σιγήσουν νωρίτερα από όσο θα έπρεπε.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

Θεόφιλος Μιχαλάτος».