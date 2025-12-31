Ήταν Φεβρουάριος τού 1975 όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξεστόμιζε στη Βουλή

μία φράση που περιγράφει τις σκοτεινές πλευρές τού «Εκλέγεσθαι»:

«Στην Πολιτική,

υπάρχουν πράγματα που γίνονται χωρίς να λέγονται

και πράγματα που λέγονται χωρίς να γίνονται.».

Δεν χρειάζεται παρά στοιχειώδης αναλυτική δυνατότητα,

ώστε να αντιληφθούμε

ότι πίσω από αυτό το απόφθεγμα υπάρχει και η δυστοπική προέκτασή του:

«Στην Πολιτική,

υπάρχουν πράγματα που γίνονται ενώ δεν πρέπει να γίνονται

και πράγματα που λέγονται ενώ δεν πρέπει να λέγονται.».

Ο βουλευτής τής «Ν.Δ.», Στράτος Σιμόπουλος,

κλήθηκε να απαντήσει ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο

προκειμένου να λύσουν οι αγρότες τα μπλόκα τους

και προέβη σε μία τοποθέτηση που αποτελεί μνημείο κυνικότητας:

«[Η Κυβέρνηση ό,τι έδωσε, έδωσε.

Από ’δώ και πέρα, επειδή στον δρόμο υπάρχουν πέντε-δέκα χιλιάδες τρακτέρ,

δεν μπορεί να κάνει τίποτ’ άλλο.

Σιγά-σιγά,

τα Μπλόκα πρέπει να φυλλορροήσουν

και αυτό θα είναι εις βάρος τής κοινωνίας τελικά.

Δεν υπάρχει άλλη λύση.]

[Κάποτε…, αυτοί οι άνθρωποι που δεν απεργούν ουσιαστικά

-γιατί «Απεργία» σημαίνει να μη δουλεύεις·

είναι σε μια εποχή που δεν δουλεύουν-

θα χρειαστεί να δουλέψουν και να πάνε στους αγρούς τους.]».

Εκκωφαντική ομολογία κυβερνητικής αναλγησίας και ανικανότητας.

Εκκωφαντική ομολογία ψυχροπολεμικής μεθόδευσης.

«Τα Μπλόκα πρέπει να φυλλορροήσουν.».

Πώς θα επιτευχθεί αυτή η φθορά, αυτή η αποσυσπείρωση; «Σιγά-σιγά».

Και βεβαίως, έρχεται συνάμα κι η βαριά προσβολή/δυσφήμιση προς τούς αγρότες,

καθώς -ούτε λίγο, ούτε πολύ-

φέρονται από τον βουλευτή να είναι ένα τσούρμο από χασομέρηδες,

που σε περίοδο αγροτικής ραστώνης είπαν να ξεχυθούν μέσα στη χειμωνιάτικη παγωνιά

και να τμήσουν την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια

για να γεμίσουν τον χρόνο τους μέχρι να φτάσει ξανά η «Εποχή των Αγρών».

«Κοινωνικός Αυτοματισμός» χειρίστης μορφής.

Τι είπε -επί τής ουσίας- ο βουλευτής Σιμόπουλος;

«Δες, Ελληνική Κοινωνία,

οι αγρότες πλήττουν τα συμφέροντά σου

σε μία χρονική περίοδο που δεν πλήττονται τα δικά τους συμφέροντα.».

Ευτυχώς για την κυβέρνηση,

οι πρόσφατες διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρος γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών

(οι οποίες δεν γνωρίζουμε καν, αν θα οδηγήσουν σε καταδίκη),

υποδαυλίζουν έτι περαιτέρω τον επιδιωκόμενο κοινωνικό αυτοματισμό,

δυστυχώς για την κυβέρνηση,

η επικοινωνιακή επιτυχία είναι στιγμιαία,

αφού οι διωκόμενοι αγροτοσυνδικαλιστές είναι επί δεκαετίες εξέχοντα κομματικά στελέχη της.

Μπρος γκρεμός και πίσω κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή…

Επιμύθιο:

«Στην Πολιτική,

υπάρχουν πράγματα που γίνονται ενώ δεν πρέπει να γίνονται

και πράγματα που λέγονται ενώ δεν πρέπει να λέγονται.».

Ο κυβερνητικός βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος

υπέπεσε στο λάθος να πει ένα από αυτά τα «πράγματα» που δεν πρέπει να λέγονται:

Τα Μπλόκα πρέπει να φυλλορροήσουν.

Είναι εκ των ων ουκ άνευ βέβαιο,

ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο λόγω των καθεστωτικών χειρισμών της.

Και είναι επίσης βέβαιο,

ότι αν προσωρινώς επιτευχθεί από την Κυβέρνηση

η επιδιωκόμενη απόσυρση των τρακτέρ από τούς δρόμους τής Επικράτειας,

η «Αγροτική Φυλλορροή» θα εξελιχθεί σε οδυνηρό μπούμερανγκ στις επόμενες κάλπες.

Οι Χειρώνακτες έχουν διαχρονικώς την ισχυρότερη μνήμη,

τα Χέρια έχουν διαχρονικώς την ισχυρότερη μνήμη,

το ισχυρότερο «Αναβολικό Μνήμης» είναι η «Μάνα-Γη».

Σεβασμός στους Αγρότες!

μ.Γ.