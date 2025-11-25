Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Οpen, ζήτησε αρχικά συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξηγώντας ότι μέχρι πρόσφατα θεωρούσε πιθανό το βιβλίο «Ιθάκη» να είχε γραφτεί με τη βοήθεια «σκιώδους» συγγραφέα.

Ωστόσο όπως τόνισε, έπειτα από προσεκτική ανάγνωση και κυρίως εντοπίζοντας ένα χαρακτηριστικό λάθος στη σελίδα 212, όπου γίνεται λόγος για τη Ρίγα… της Εσθονίας, ενώ η Ρίγα είναι πρωτεύουσα της Λετονίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο έχει απολύτως την προσωπική υπογραφή του κ. Τσίπρα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός αξιολογήθηκε αρνητικά από την κοινωνία τόσο στις εκλογές του 2019, όταν ηττήθηκε ως πρωθυπουργός, όσο και το 2023 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βιβλίο αποτυπώνει πλευρές του χαρακτήρα του κ. Τσίπρα, υπογραμμίζοντας πως ένας πραγματικός ηγέτης οφείλει να αναλαμβάνει ευθύνες και να αναγνωρίζει τα λάθη του, αντί να μεταθέτει τις ευθύνες στους συνεργάτες του.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο βιβλίο ο κ. Τσίπρας αποδομεί επιλογές που ο ίδιος είχε κάνει, όταν είχε τα ηνία της εξουσίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο ο Τσίπρας χαρακτήριζε αρχικά «πολύτιμο asset», αλλά και στον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, τον οποίο αργότερα καταδίκασε. Αντίστοιχα, σχολίασε την κριτική που ασκεί ο κ. Τσίπρας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος την είχε προτείνει για πρόεδρο της Βουλής, χωρίς να του την επιβάλει κανείς.

Ολοκληρώνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ικανότητα να επιλέγει κανείς σωστούς συνεργάτες είναι κρίσιμο στοιχείο ηγεσίας, είτε αφορά πολιτικούς, είτε επιχειρηματίες, είτε προπονητές ή ακόμη και προέδρους συλλόγων. Αναρωτήθηκε, δε, γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί κάποιον που, κατά την άποψή του, έχει προβεί διαδοχικά σε λανθασμένες επιλογές, τονίζοντας τη σημασία της υπευθυνότητας και της συνέπειας.