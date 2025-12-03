Με πολύ σοβαρά τεχνικά προβλήματα άρχισε η ζωντανή μετάδοση της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς». Εξαρχής διαπιστώθηκαν διακοπές στον ήχο και την εικόνα και αρκετές φορές έπεσε «μαύρο». Τα προβλήματα συνεχίζονταν και μετά τα πρώτα πέντε λεπτά της μετάδοσης, χωρίς να είναι σε θέση η Δημόσια Τηλεόραση, η οποία είχε αναλάβει να μεταδώσει το γεγονός, να αντικαταστήσει την κανονικότητα σε ήχο και εικόνα.

Στις 19:49, η ζωντανή μετάδοση στο YouTube διεκόπη.

Μετά από περίπου πέντε λεπτά, επανήλθε και η ροή σταθεροποιήθηκε.