Του Πολύβιου Κανέ

Γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους, μερικά βήματα από την ιστορική κατοικία της Πηνελόπης Δέλτα όπου σύχναζε σχεδόν κάθε μεσημέρι ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος, στο κτήριο όπου ανάσαινε ο Αντώνης Λιβάνης και εκεί που διατηρούσε το πολιτικό του γραφείο ο Κωστής Στεφανόπουλος.

Σε αυτό το κτήριο πλήρες συμβολισμών αποφάσισε να στήσει το στρατηγείο του ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγεται ότι δειλά –δειλά σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι πρώτοι συνεργάτες του μετά την 15η Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος ο Σαμαράς αφήνει να εννοηθεί πως η ίδρυση κόμματος θα ανακοινωθεί επισήμως μετά την Πρωτοχρονιά. Το ευρύτερο σκηνικό όμως, οι κινήσεις του ιδίου, οι ενέργειες των υποψηφίων στα ψηφοδέλτιά του και κυρίως τα πολιτικά δεδομένα στην δεξιά πολυκατοικία, κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα, απαιτούν άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων του υπό ίδρυση κόμματος.

Γνωστός δημοσκόπος παραδεχόταν προ ημερών πώς στην Βόρειο Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία προηγείται βραχεία κεφαλή του Κυριάκου Βελλόπουλου χωρίς όμως να έχει μετρηθεί το εύρος της σφήνας του Αντώνη Σαμαρά. Μύλος δηλαδή στην … δεξιά προς τα υπερδεξιά όμως, πολυκατοικία.

Ας μην ξεχνάμε και το απρόσμενο δώρο της INTERVIEW την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η οποία δημοσκοπική εταιρεία, δίνει ένα 5% sans voir και ένα συμπληρωματικό 7% με ενδεχόμενο διόγκωσης του ποσοστού στο 12% για τον Αντώνη Σαμαρά.

Για κάποιους λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα της στατιστικής επιστήμης (λέμε τώρα), η δημοσκοπική εταιρεία βρίσκει πως το κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως να ταβανιάζει στο 21% . Μαγειρείο, ο δαίμων της Στατιστικής ή, η υπό διαμόρφωση, νέα πραγματικότητα;

Άλλο παράδοξο που χρήζει εκτίμησης, μετάφρασης και πολλής σκέψης είναι η πληροφορία πως στην Λέσβο συμβαίνει το εξής περίεργο. Οι φήμες και οι έσχατες γνωματεύσεις από τις Κασσάνδρες του νησιού, επιμένουν πως ο Χαράλαμπος Αθανασίου, βουλευτής της ΝΔ ο οποίος θα κατέβει εκ νέου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ο άνθρωπος που συγκροτεί το τοπικό ψηφοδέλτιο του Σαμαρά, και όλα αυτά, κρατηθείτε, εν γνώσει της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη λογική αντίδραση στα παραπάνω είναι ότι μετά τον Αφθώδη Πυρετό και την θυσία των 81.ΟΟΟ αμνοεριφίων στον βωμό της ανορθολογικής τακτικής της κυβέρνησης, τα πράγματα στο νησί είναι ανεξέλεγκτα. Κυρίως μετά την απόφαση επιβολής στρατιωτικού ελέγχου κατόπιν ειδικής τροπολογίας στα κτηνιατρικά δρώμενα της Λέσβου. Από τους Patriot στους κτηνιάτρους δηλαδή, όπου ο Στρατός είναι αρμόδιος δια πάσαν νόσον και πάσαν ….. θου φυλακή τω στόματι μου.

Μαθαίνουμε πως μέχρι στιγμής έχουν κλείσει για το ψηφοδέλτιο Σαμαρά οι εξής κάτωθι:

Μάριος Σαλμάς: Ο ανεξάρτητος βουλευτής ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος σε περιφέρεια της Αττικής και όχι στην Αιτωλοακαρνανία.



Σοφία Νικολάου: Η πρώην γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής φέρεται να έχει «κλειδώσει» για την Α’ Αθηνών.

Θανάσης Φορτσάκης: Ο πρώην πρύτανης και πρώην βουλευτής συζητείται επίσης για την Α’ Αθηνών.



Θανάσης Σκορδάς: Ο πρώην υφυπουργός προορίζεται πιθανότατα για τον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

Πάνος Παναγιωτόπουλος & Κώστας Μαρκόπουλος: Οι πρώην υπουργοί και στελέχη που συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές ζυμώσεις (ο Π. Παναγιωτόπουλος ακούγεται για τον Νότιο Τομέα Αθηνών).

Ζωή Ρούσσου: Πρώτη αναπληρωματική βουλευτής παλαιότερα, πιθανή κάθοδος στον Πειραιά.

Αχαΐα: Το τοπικό ψηφοδέλτιο φέρεται να διαμορφώνεται με τους Ανδρέα Κουνάβη (πρώην πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας), Νίκο Οικονομόπουλο (γιατρό και πρώην βουλευτή), Άγγελο Τσιγρή (νομικό και πρώην βουλευτή) και τη Βίκυ Νταβλούρου.

Βοιωτία : Ο διεθνολόγος Λουκάς Κατσώνης

Καστοριά: Ο πρώην βουλευτής Ζήσης Τζηκαλάγιας.

Πρέβεζα: Ο πρώην βουλευτής Στέργιος Γιαννάκης.

Λακωνία: Η πρώην βουλευτής Φεβρωνία Πατριανάκου.

Αργολίδα: Ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Στενοχωρίτης.

Λάρισα: Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει τα ονόματα των Δημήτρη Κατσαρού (πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου), Χρήστου Ζώη (πρώην υπουργού), Γιώργου Αδαμούλη, Λουκά Κατσαρού και Θανάση Παιδή.

Ηλεία: Ακούγονται μεταξύ άλλων τα ονόματα της Χριστίνας Λευκαδίτη-Καραγιάννη, του Γιώργου Φουσκαρίνης και της Τζένης Πανταζή με μαέστρο και συντονιστή τον Κώστα Τζαβάρα.

Θεσσαλονίκη. Παίζεται , αλλά στο νήμα, η Βούλα Πατουλίδου

Ψηφοδέλτιο Επικρατείας / Ακαδημαϊκοί: Για το Επικρατείας ακούγεται για σιγουράκι ο καθηγητής Γιάννης Μάζης (εκ των ιδρυτικών στελεχών της «Κίνησης των 91»), καθώς και ο διδάκτωρ και εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος.