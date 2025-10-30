Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ της Μυρσίνης Λοΐζου – κόρης του αείμνηστου συνθέτη Μάνου Λοΐζου και της εφημερίδας Καθημερινή, με αφορμή άρθρο του δημοσιογράφου Ανδρέα Δρυμιώτη που έκανε αναφορά στο πρόσωπό της με αποσπάσματα που, σύμφωνα με την ίδια, ουδέποτε έχει πει ή γράψει.

Στο άρθρο του με τίτλο: «Θεέ μου, από ποιους γλιτώσαμε!», ο Δρυμιώτης σχολίαζε την απουσία της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς για την «κουλτούρα του μίσους».

Ανάμεσα στα «παραδείγματα», απέδωσε στη Μυρσίνη Λοΐζου μια ψευδή δήλωση με βίαιο και προσβλητικό περιεχόμενο, αναφέροντας μάλιστα ότι η ίδια υπήρξε και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «ευτυχώς χωρίς να εκλεγεί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι τα λόγια αυτά: «αντικατοπτρίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς», σημειώνοντας πως «αποπνέουν μίσος και περιφρόνηση για τη διαφορετική άποψη».

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος έγραψε επί λέξει: «Θέλω να βλέπω δεξιούς και φιλελέδες να καίγονται με αργό και βασανιστικό θάνατο, να μου ζητήσει συγγνώμη ο σιχαμένος Παπαδήμος που δεν ψόφησε από την μπόμπα των συντρόφων και να πάω με την Μποφίλιου για μουσκεμένα ψαλίδια στα βουνά και να καίμε ελληνικές σημαίες με 10 Αφγανοπακιστανούς ερωτικούς σκλάβους των οποίων τα δικαιώματα ως ηθικά ανώτερες Αριστερές θα προστατεύσουμε…” – Μυρσίνη Λοΐζου. Προς πληροφορία σας, η Μυρσίνη Λοΐζου ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024 με τον Σύριζα. Ευτυχώς δεν εξελέγη ώστε να γίνουμε ρεζίλι και στην Ευρώπη με τις προοδευτικές και σεξουαλικές απόψεις της.

Αλήθεια, πόσο μίσος αποπνέουν αυτές οι 59 λέξεις. Ειδικά η αναφορά και το ρήμα που χρησιμοποιεί για τον Λουκά Παπαδήμο δείχνει το επίπεδο του “ηθικού πλεονεκτήματος” της Αριστεράς. Αυτά σαν εισαγωγή για το μίσος και πώς το εκδηλώνουν οι αριστεροί».

Μυρσίνη Λοΐζου: «Λιβελλογράφημα που θίγει την αξιοπρέπεια και τη μνήμη του πατέρα μου»

Η Μυρσίνη Λοΐζου, όπως ήταν φυσικό, απάντησε με οργισμένο ύφος, καταγγέλλοντας τόσο τον αρθρογράφο, όσο και την εφημερίδα για «αναπαραγωγή χυδαίων και ψευδών περιεχομένων».

Σε ανάρτησή της, έκανε λόγο για «λιβελλογράφημα που θίγει την αξιοπρέπεια και τη μνήμη του πατέρα της», ζητώντας δημόσια διάψευση και απομάκρυνση του συντάκτη.

«Είμαι ειλικρινά έκπληκτη από την κατάντια μιας ιστορικής εφημερίδας που επέλεξε να αναπαράγει παλιές, κατασκευασμένες αναρτήσεις που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο πριν από χρόνια», τόνισε, κάνοντας λόγο για «μηχανισμούς που ενεργοποιούνται κάθε φορά που το κατεστημένο αισθάνεται ότι απειλείται».

Η Λοΐζου κατηγόρησε την Καθημερινή πως λειτουργεί «σαν tabloid», δημοσιεύοντας ανεπιβεβαίωτα αποσπάσματα χωρίς διασταύρωση:

«Αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, ας αποβάλει όσους παριστάνουν τους δημοσιογράφους πίσω από μια οθόνη ψαρεύοντας σαβούρες», ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η ίδια απαίτησε από την εφημερίδα να προβεί σε επίσημη διάψευση “στην ίδια θέση και με τους ίδιους τίτλους”, υπογραμμίζοντας ότι «ουδέποτε έχει γράψει ή εκφράσει τις φράσεις που της αποδίδονται».

Ολόκληρη η δήλωση της Μυρσίνης Λοΐζου:

«Είμαι έκπληκτη από την κατάντια μιας εφημερίδας σαν την Καθημερινή που βλέπω να αναπαράγει αισχρά και χυδαία κείμενα, τα οποία είχαν γραφτεί από διεστραμμένα άτομα και είχαν αποδοθεί ψευδώς σε εμένα σε μια προηγούμενη άνανδρη επίθεση εναντίον μου. Αυτό συμβαίνει όποτε θίγεται ή θεωρούν ότι απειλείται το σύστημα εξουσίας που έχουν στήσει, πόσο μάλλον όταν αυτογελοιοποιείται. Είναι κρίμα για την Καθημερινή να αναπαράγει αδιασταύρωτες δήθεν πληροφορίες που έχει αλιεύσει από το διαδίκτυο, ζηλεύοντας τη δόξα φυλλάδων που επιλέγουν θέματα από τη μέση και κάτω. Θα παρακαλούσα την Καθημερινή, αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, να αποβάλει από τις τάξεις της αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους καθισμένοι σε μια οθόνη, ψαρεύοντας σαβούρες. Και φυσικά, προκειμένου να κλείσει εδώ το θέμα, απαιτώ από την Καθημερινή να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο την αλήθεια, βάζοντας στην ίδια θέση και με τους ίδιους τίτλους διάψευση, καθώς ένα τέτοιο κείμενο ποτέ δεν έχει διατυπωθεί από εμένα.»

Από την πλευρά της, μέχρι στιγμής η Καθημερινή δεν έχει απαντήσει δημόσια στις αιτιάσεις της Μυρσίνης Λοΐζου.