«Το χιούμορ σώζει» έλεγαν οι παλιοί και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είναι ξεκάθαρο πως γνωρίζει τα πλεονεκτήματά του. Μετά τον σάλο με τα περιβόητα «έξυπνα γυαλιά» της Meta που αποφάσισε να λανσάρει σε Λήμνο και Λέρο, τώρα άρχισε να προειδοποιεί χαμογελώντας, πως τα γυαλιά του δεν καταγράφουν τον δημόσιο χώρο. Αυτό ακριβώς έκανε στη Λαμία σήμερα, όπου βρέθηκε για την παραλαβή ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Στερεάς.

«Γεια σας παιδιά, προσέξτε σας γράφω», είπε αρχικά γελώντας για να συμπληρώσει αμέσως μετά, ότι δεν έχει πατήσει το κουμπί της εγγραφής.

Δείτε το βίντεο από το lamiareport: