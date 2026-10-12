Του ΠΚ

Ο Βαγγέλης είναι και παλιός και έμπειρος και όταν εμπλέκεται, λόγω πείρας, ξέρει να «επιλέγει» πηγές. Πριν από 15 ώρες, περίπου, έγραψε τα κάτωθι σε ανάρτηση του στο « X»:

«Δεν ξέρω αν επίκειται — όπως βιάζονται να προβλέψουν αρκετοί — η ανάκληση της πρέσβεως των ΗΠΑ. Η είδηση που μετέδωσε το Associated Press έχει ασφαλώς μεγάλη βαρύτητα κι επιβεβαιώνει τη δυσφορία κι όσων ακόμη την έστειλαν εδώ.

Η δράση της, απολύτως ασύμβατη με την αποστολή της και τα διπλωματικά καθιερωμένα, όπως αποκαλύφθηκε με τεκμηριωμένα δημοσιεύματα της WSJ, εκθέτει όχι μόνο την ίδια αλλά και κάποιους σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας.

Και το χειρότερο: Ένας εξ αυτών που εισέβαλε σχετικά πρόσφατα στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας κι αναπτύχθηκε αν όχι με στήριξη τουλάχιστον με την ενεργό ανοχή του συστήματος Μητσοτάκη, έχει φροντίσει ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του να εξαγοράσει και μερικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα «μπουκώνει» αλλά μέσα ενημέρωσης με ολοσέλιδες καταχωρίσεις άλλων επιχειρήσεων του. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει την απάλειψη του ονόματος του από δημοσιεύματα με αναφορά στην κυρία Γκίλφοϊλ. Για να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσει η μεθόδευση της συγκάλυψης.»

Το θέμα δεν είναι η ατυχής περίπτωση της αμερικανίδας πρέσβεως, η οποία από τα αζήτητα του περιβάλλοντος Τραμπ και προκειμένου να τους αδειάσει την γωνιά στην Φλόριντα, εστάλη στην Αθήνα, αλλά η αναφορά σε Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος «απολαμβάνει» της προτίμησης που του επιφυλάσσει η κυρία.

Προφανώς ο κ. Αντώναρος αναφέρεται στον κ. Εξάρχου, τον ρόλο του οποίου αποκαλύπτει με ονομαστική αναφορά η Wall Street Journal. Ο επιχειρηματίας αυτός, ο οποίος όντως κάνει τα πάντα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προκειμένου να πείσει πώς κάθε επίθεση κατά της Γκίλφοϊλ συνιστά υπονόμευση του «Κάθετου Διαδρόμου» και άρα τορπιλίζει τα συμφέροντα της χώρας.

Μάλιστα έχει μοιραστεί σε κάποια ΜΜΕ και σχετικό «Non Paper» με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Επισημαίνεται σε αυτό το «Non Paper» πως αν χαθεί ο «Κάθετος Διάδρομος», τότε ωφελείται η Τουρκία.

Με λίγα λόγια προσπαθούν να μας πουν ότι η στρατηγική επιλογή των Αμερικανών αρχίζει και τελειώνει στα φουστάνια και τα ανόητα τερτίπια της κυρίας πρέσβεως.

Μάλλον μας υποτιμά ο εν λόγω. Ή μάλλον υπερεκτιμά την ανοησία των υποτακτικών του στα ΜΜΕ.