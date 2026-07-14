Του Πολύβιου Καννέ

Πέρασαν πολλές δεκαετίες από τότε που το «βαθύ κράτος» της απαστράπτουσας Δεξιάς με επικεφαλής τον διαβόητο Ταξίαρχο Αλεξάκη, έστησε την περίεργη υπόθεση των 17 «ορφανών βομβών» για να ενοχοποιήσει τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς. Δεκαεπτά «ορφανές βόμβες» δεν είναι και λίγο πράγμα.

Τα πράγματα γύρισαν ανάποδα όμως και αποδείχθηκε πως ο «εργολάβος» αυτής της ιστορίας δεν ήταν άλλος από τον Ντάνο Κρυστάλλη, τον τότε περιβόητο Γραμματέα της ΕΔΑ ο οποίος ήτανε «φυτευτός» από την ΕΥΠ.

Τελικά και ο Αλεξάκης ο Ταξίαρχος και ο Ντάνος ο Κρυστάλλης, πήγαν άπατοι. Έμεινε η ιστορία για να την διηγούνται οι παλιοί και για να μαθαίνουν οι νέοι.

Όπως ήταν φυσικό, με τρεις εμπλεκόμενους δικηγόρους και αναρίθμητους δικαστικούς λειτουργούς, και βάλε πόσους, κρατικούς παράγοντες του «Βαθέος Κράτους», ε αυτό το έρημο το email του περίφημου «πληροφοριοδότη» του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διέρρευσε στα Μέσα Ενημέρωσης.

Το διαβάσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Μετά ξεσπάσαμε στα γέλια αλλά μετά… θυμηθήκαμε…, εμείς είμαστε παλιοί, τις ιστορίες του Ντάνου Κρυστάλλη και του Ταξίαρχου Αλεξάκη και της ΕΥΠ του μπαμπά Μητσοτάκη.

Όποιος διαβάσει αυτό το email, ξέρει ότι η ιστορία δεν στέκει στο Ακροατήριο. Αντιλαμβάνεται ότι επιχειρείται ένας νέος γύρος στημένης υπόθεσης προκειμένου να βγει το Μαξίμου από το αδιέξοδο και να οικοδομήσει μια νέα υπόθεση «τρομοκρατίας», που την παντρεύει με την τραγωδία της Marfin και την τραγωδία της Θεσσαλονίκης έτσι, για να βγει ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Διότι εάν και εφόσον, ο μη γένοιτο, αθωωθούν, όπως έγινε και τον Οκτώβριο του 2016 τότε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Πρωθυπουργός του, που το έκανε σημαία, θα πρέπει να ψάξουν βαθύ λαγούμι για να κρυφτούν.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται μόνο και μόνο διότι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Μόνο που αυτή την φορά η ιστορία κινδυνεύει να επαναληφθεί μόνον ως φιάσκο.