Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο γάμος του πρώην υπουργού, Γιάννη Ραγκούση, με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι φίλοι τους, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα, ενώ το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του, με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά από τον δικό της προηγούμενο γάμο.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε βρεθεί επανειλημμένα στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά την τότε σύντροφό του στον εκλογικό της αγώνα.