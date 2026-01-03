Έπρεπε να μας το καταστήσουν σαφές για να το εμπεδώσουμε. Ο Πούτιν εισβάλει στην Ουκρανία και απαιτεί την νομιμοποίηση της επιθετικότητας του. Ο Τράμπ επιτίθεται κατά της Βενεζουέλας και έχει ήδη νομιμοποιήσει ως προς την κοινή του γνώμη το δικαίωμα του να επεμβαίνει όπου επιθυμεί στην αμερικανική ήπειρο. Ο πρόεδρος Ξι της Κίνας ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ταιβάν θεωρώντας πώς το νησί είναι κινεζικό έδαφος και άρα νομιμοποιείται να το καταλάβει.

Με την ίδια λογική η Τουρκία θα εισβάλει στην Βόρειο Κύπρο για να την ενσωματώσει θεωρώντας πώς νομιμοποιείται να υπερασπίσει τους «τουρκοκυπρίους αδελφούς». Η Αλβανία με την ίδια ακριβώς μέθοδο θα ενσωματώσει το Κόσσοβο και ενδεχομένως η Ουγγαρία την Βοιβοντίνα της Σερβίας. Αργότερα ,γιατί όχι, η Τουρκία θα καταλάβει την Μοσούλη και ύστερα θα εγείρει απαιτήσει στην Δυτική αφού η διεθνής κατάσταση θα επιτρέπει «νομιμοποιήσεις» επεκτατικών προθέσεων.

Έχετε άραγε αντιληφθεί σε τι κόσμος θα ζήσουμε την επόμενη δεκαετία; Έχουμε αντιληφθεί πώς ο κάθε Ολιγάρχης νομιμοποιείται πλέον να διεκδικήσει αυτά που κατέχει ο διπλανός του; Έχουμε καταλάβει πώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίνει διάρα για τους δημοκρατικούς θεσμούς στη Βενεζουέλα και πώς το μόνον που επιθυμεί είναι τα πλουσιότατα κοιτάσματα υδρογονανθράκων αυτής της χώρας; Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα και στην γειτονιά μας.

Δεν πρόλαβε να αλλάξει η χρονιά και το 2026 έδειξε τα δόντια του με τους ισχυρούς χωρίς αιδώ να αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους. Κουράγιο.