Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ανήσυχος εδώ και καιρό·

η «Έξαψη τής Δημιουργίας» είχε κυριεύσει το «είναι» του,

ήταν σίγουρος ότι -όπως τότε, που έκανε δημοψήφισμα για να μετατρέψει το «ΟΧΙ» σε «ΝΑΙ»-

βρισκόταν κοντά σε ακόμα μία μνημειώδη ευρεσιτεχνία.

Το καινούργιο κίνημά του ήταν ήδη στα σκαριά,

ο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» απετελούσε πια οριστικώς παρελθόν

αλλά ήταν ορθάνοιχτες οι πόρτες για στελέχη από τον «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.»,

οπότε το μόνο που απέμενε ήταν η τελευταία και κομβικότερη λεπτομέρεια.

«Θα συλλάβω το Ασύλληπτο…», μονολόγησε με στόμφο ο Αλέξης,

καθώς διαισθανόταν ότι λίαν συντόμως θα έβρισκε το τέλειο όνομα για το νέο κόμμα,

ώστε να ολοκληρωνόταν ο εικαστικός θρίαμβος που κατήγαγε με τον αδιανόητο τίτλο «Ιθάκη»

και με το αντιστοίχως εκπληκτικό εξώφυλλο τής υπό έκδοσιν πολιτικής αυτοβιογραφίας του.

Η μεγάλη στιγμή είχε φτάσει, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά,

οι πιο στενοί συνεργάτες του ενημερώθηκαν για κατεπείγουσα νυχτερινή σύναξη,

το σημείο τής συνάντησης εφάνταζε ως η καταλληλότερη επιλογή για περισυλλογή..:

«Θα σάς έλεγα να ερχόσασταν στο σπίτι μου, στην Κυψέλη,

αλλά επειδή η Περιστέρα έχει τη “γρίπη των πτηνών” και δεν θέλω να κολλήσετε,

θα βρεθούμε στο “Αττικό Άλσος”

και συγκεκριμένα στο γηπεδάκι μπάσκετ

όπου έχουν κάνει τα ξεκαρδιστικά βιντεάκια τους για το “YouTube”

ο Λαμπρόπουλος, ο Ράπτης, ο Πασσάς κι ο Τσουβέλας.

Είναι ιδανικό το μέρος για να βιώσουμε τις “Ωδίνες τής Έμπνευσης”

και να γεννηθεί ο τίτλος που θα μάς οδηγήσει στην Κορυφή.».

Ο λαοφιλής ηγέτης κατέφθασε πρώτος στο ραντεβού,

οδηγώντας το καλοσυντηρημένο και θωρακισμένο «Yugo» του

(εξ ου και το προσωνύμιο «Αλέξης ο Αλεξίσφαιρος»),

στο πορτ-παγκάζ είχε μία μπάλα οπότε έριξε και μερικά σουτάκια για ξεμούδιασμα,

το «κράξιμο» που έφαγε από τούς γείτονες λόγω προχωρημένης ώρας,

ο ίδιος το ερμήνευσε ως «προβοκάτσια από εγκάθετους δεξιούς»,

σύντομα όμως προσήλθαν οι εκατοντάδες «πιο στενοί συνεργάτες»

που επρόκειτο τα αμέσως επόμενα χρόνια να αποτελέσουν το ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα του

και όλοι μαζί καθίσανε στο τσιμέντο σε στάση οκλαδόν,

παραπέμποντας σε «Παγκόσμιο Συμβούλιο Φακίρηδων» και σε αίρεση με βουδιστικές επιρροές.

Τα πάντα πλέον ήταν έτοιμα για την πνευματική ζύμωση που θα έγραφε Ιστορία.

«Σύντροφοι…», εξεστόμισε την καθιερωμένη προσφώνηση ο Αλέξης,

«…συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε για τα γαμήσια μας…,

εεε…, για τα βαφτίσια μας, ήθελα να πω.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες,

στην Ελλάδα τού “Ό,τι δηλώσεις, είσαι.”

θα έχουμε εξασφαλίσει την Επιτυχία αν βρούμε το πιο εύστοχο όνομα-δήλωση

και ως εκ τούτου είμαι ανοιχτός στις προτάσεις σας·

μάλιστα, έφερα και το tablet μου

-όπως έχω δει να κάνουν κι οι προπονητές στα γήπεδα για να βλέπουν τις επίμαχες φάσεις-

ώστε να καταγράφω κάθε ιδέα που θα κατεβάζει η γκλάβα μας.

Ξέρω…, είναι εξόχως δύσκολη η αποστολή μας,

διότι μετά από τις εκπληκτικές ονομασίες “Νέα Αριστερά” και “Κίνημα Δημοκρατίας”

έχουν στενέψει ασφυκτικώς τα περιθώρια για περαιτέρω ευρηματικότητα,

αλλά πιστεύω ακράδαντα στην πνευματικότητά μας,

η οποία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο κι από τα ασυναγώνιστα Αγγλικά μου…».

«Πρόεδρε…», πετάχτηκε ένας από τούς παρευρισκόμενους,

«…αφού έφερες που έφερες το ταμπλετάκι,

δεν βάζεις να δούμε την εκπομπή “Η Ελλάδα ψηφίζει”;

Είναι καλεσμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου,

οπότε θα ρίξουμε γέλιο, θα παραχθούν ενδορφίνες

και θα μάς είναι πιο εύκολο να κάνουμε πρωτότυπες σκέψεις.».

«Καλή φασούλα…», αποκρίθηκε ο πρώην και μελλοντικός πρωθυπουργός,

ο μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής συντονίστηκε στη συχνότητα τού «Σκάϊ»,

όλοι μαζεύτηκαν γύρω από την οθόνη,

το timing ήταν εκπληκτικό

αφού ακριβώς εκείνην τη στιγμή έμπαινε στο στούντιο η αμφιλεγόμενη πολιτικός

και την υποδέχονταν οι παρουσιαστές..:

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, χαιρόμαστε πολύ που είστε απόψε μαζί μας,

καθώς τα χρήματα τού σημερινού επεισοδίου θα διατεθούν για καλό σκοπό.

Συγκεκριμένα, το όποιο ποσό κερδίσετε,

θα πάει προς ενίσχυση τού νέου κόμματος που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.».

Ποιος είδε τη Ζωή και δεν τη φοβήθηκε·

η πρόεδρος τού κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» έβγαλε από την τσάντα της έναν κάβο,

έδεσε χειροπόδαρα τούς δύο θρασύτατους σπεκουλαδόρους

(οριακά βρέθηκε στο σημείο να τούς απαγχονίσει,

αλλά είναι διάσημη για την αυτοσυγκράτηση και τη μεγαθυμία της)

και αμέσως μετά προσέθεσε ακόμα μία αποχώρηση

-συγκεκριμένα, τη χιλιοστή κατά τον τελευταίο μήνα-

από το φίλα προσκείμενο στην κυβέρνηση κανάλι τού Αλαφούζου.

«Χάϊντε, χάϊντε…», ανεφώνησε ειρωνικά ένα από τα στελέχη τού Αλέξη.

«Πάλι την κοπανάει αυτή από εκπομπή; Ζωή σε λόγου μας…».

Ο Τσίπρας πετάχτηκε σα να τον είχε χτυπήσει ρεύμα.

«Τι είπατε;», εκραύγασε με επιτακτικό ύφος,

θυμίζοντας την περιβόητη σκηνή με δράστιδα τη Ζωή και θύμα τη Σία.

«Τι είπατε;», επανέλαβε στρεφόμενος προς τον αποσβολωμένο συνεργάτη του,

έχοντας το βλέμμα τού κοριτσιού από την ταινία «Ο Εξορκιστής».

«Τι είπα;», έκανε μουδιασμένος ο άλλος. «“Ζωή σε λόγου μας…”, είπα.».

«Βίρνα, είπες “Ζωή σε λόγου μας…”;».

«Ναι, Γιαγκαλέξη Δρακοτσίπρα, είπα “Ζωή σε λόγου μας…”.».

«Βίρνα, δεν είπες μόνο “Ζωή σε λόγου μας…”.».

«Τι άλλο είπα, Γιαγκαλέξη Δρακοτσίπρα..;».

«Είπες το όνομα τού νέου κόμματός μας…».

Απλώθηκε σιωπή…

Αυτό που συνέβαινε ήταν πολύ καλό για να ήταν αληθινό.

Όλοι είχανε μείνει σύξυλοι

συνειδητοποιώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας σύγχρονος «Κύρος Γρανάζης»

και η τυχαία φράση «Ζωή σε λόγου μας…» ήταν ο «Γλόμπος».

Το «Εύρηκα» τού Αρχιμήδη στη σύγχρονη εκδοχή του,

η βαθιά και υποβλητική φωνή τού Αιμίλιου Χειλάκη θα έδινε πολύ πόνο στα επόμενα σπικάζ.

Μετά από το πρώτο μαζικό σάστισμα,

ο ιλουμινάτος Αλέξης ανέλαβε να αναλύσει τη συγκλονιστική έμπνευση:

«Δεν υπάρχει καλύτερο όνομα από ’τούτο ’δώ.

Όχι μόνο συμπυκνώνει το “Go Back, Madame Merkel.”,

το “Θα καταργήσουμε τα Μνημόνια μ’ έναν νόμο κι ένα άρθρο.”,

το “Εμείς θα παίζουμε τον Ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε…”,

το “Δημοψήφισμα”, τα “Capital Controls” και το “Τρίτο Μνημόνιο”,

όχι μόνο γίνεται ο ιδανικός επίλογος

για τα απανωτά εκλογικά “Βατερλό” που οδηγούν την “Κουμουνδούρου” στην Αφάνεια,

αλλά αποτελεί και ένα άνοιγμα προς την αιρετική Ζωή Κωνσταντοπούλου,

ώστε στο μέλλον -όσο κι αν τώρα βριζόμαστε- να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Κι αν δεν δεχθεί, κακό δικό της θα κάνει,

διότι θα μείνει με τον Καραναστάση, με τον Μπιμπίλα και με τον Καζαμία,

που αν θελήσω θα τούς πάρω κι αυτούς στο κόμμα μας.

Και άμα γουλάρω, παίρνω και την Τζόρτζια Κεφαλά των “Μπλε”,

διότι…, δεν ξέρεις καμιά φορά…,

ίσως τα φέρει έτσι η ζωή να συνεργαστούμε και με τη “Νέα Δημοκρατία”.».

Ζωή σε λόγου μας…

Ο Μυθομανής

11/11!

Τέσσερεις Άσοι!

Καρέ τού Άσου!

Ιδανική ημερομηνία-σημειολογία για τη Γέννηση, για την Αρχή, για το Ξεκίνημα!

Η Πρωτιά ανάγεται σε «Μοίρα»!

Η στήλη «Ο Μυθομανής» έρχεται ως δήλωση

ότι η πασίγνωστη ρήση «Η Καλύτερη Άμυνα είναι η Επίθεση.»

έχει και τη λογοτεχνική-καλλιτεχνική συνέχειά της:

«Η Καλύτερη Επίθεση είναι η Σάτιρα.»!

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΜΕ!