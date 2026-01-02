«Παράθυρο στον διάλογο με την κυβέρνηση άνοιξε και το κρατά διάπλατα ανοικτό» κατά την Δημόσια Τηλεόραση, ο γνωστός γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής και προσφάτως υπόλογος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ανεστίδης.

Θριαμβολογεί η Δημόσια Τηλεόραση και με το δίκιο της. Βλέπετε ο κ. Ανεστίδης αποτελεί εγγύηση και σίγουρα είναι πλήρης αξιοπιστίας. Το γαλάζιο στέλεχος, την κρίσιμη στιγμή αναλαμβάνει ρόλο γεφυροποιού, αφού πρώτα τα πολιτικά αφεντικά του πρόλαβαν να τον ξεμπροστιάσουν, ρίχνοντας τον στο πύρ το εξώτερον. Αφού αυτοί πρώτοι έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που ενοχοποιούν τον συνδικαλιστή ως προς την παράνομη επιδότησή του ύψους πολλών, μα πάρα πολλών χιλιάδων ευρώ.

Με τι μούτρα τώρα ο κ. Ανεστίδης θα αναλάβει ρόλο πρωταγωνιστή στην πολιτική στροφή που επιχειρούν οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές; Με ποια προσόντα ο κ. Ανεστίδης και με ποιο ηθικό ανάστημα θα πείσει τους συναδέλφους του για την πολιτική του αξιοπιστία;

Ψιλά γράμματα θα που πείτε. Για τους Ανεστίδηδες και τα αφεντικά τους, το αγροτικό ζήτημα είναι άλλος ένας γύρος εντυπώσεων στον αλλόκοτο στίβο των Social Media. Στα μπλόκα αναστενάζει η Ελλάδα και στα Social οι «εντιμότατοι πρωταγωνιστές» του σκανδάλου.

Μεταξύ ενός «Φραπέ» και μίας λασπωμένης Ferrari υπάρχει χώρος για έναν «Χασάπη». Ας είναι καλά οι « συστημικές γουρουνοπούλες», οι οποίες λυμαίνονται το κοινοτικό και δημόσιο χρήμα με τις ευλογίες των επίσης εντιμότατων φίλων του Κυβερνήτη.

Αδιάψευστος μάρτυς ο φακός του ανώνυμου φωτορεπόρτερ.

Απολαύστε!