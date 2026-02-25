Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στο Κογκρέσο, ο Αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, σήκωσε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Ήταν η στιγμή που ο Τραμπ ξεκινούσε την ομιλία του για την «κατάσταση του έθνους» ενώπιον της Ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι από τον Τραμπ, όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, με τους φρουρούς να τον οδηγούν έξω από την αίθουσα και την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων να φωνάζει.

Rep. Al Green was holding a sign that reads “Black People Aren’t Apes” at the #SOTU: pic.twitter.com/aKcRoHsaY3 — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 25, 2026

Το μήνυμα στο πλακάτ φέρεται να συνδεόταν με βίντεο που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ στο Truth Social και το οποίο απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις. Στο επίμαχο βίντεο απεικονίζονταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλ Γκριν ήδη αποβλήθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.