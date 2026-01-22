Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενσωματώθηκε και μια τροπολογία που αφορούσε την επιμέλεια των τέκνων. Μάλιστα, κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, με τον χαρακτήρα του επείγοντος.

Ίσως, όμως, να μην είναι δα και τόσο παράξενο, δεδομένου ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία πρόσφατα είχε χάσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών, μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της, Μίνω Μάτσα. Έχουν συμβεί και πιο παράξενα πράγματα, μέσα στη Βουλή.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει ότι αν η απόφαση ενός πρωτοδικείου σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων δύο πρώην συζύγων δεν αρέσει στον έναν γονέα, τότε αυτός μπορεί, αντί να περιμένει το εφετείο, να καταθέσει ξανά αγωγή και να δικαστεί και πάλι η υπόθεση σε πρώτο βαθμό.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι πρότινος, όταν ένας γονέας διαφωνούσε με πρωτόδικη απόφαση επιμέλειας, μπορούσε να ασκήσει έφεση και να περιμένει την κρίση του Εφετείου. Ο Αστικός Κώδικας, μέσα από το άρθρο 1536, επέτρεπε την τροποποίηση για λόγους που σχετίζονταν κυρίως με την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού, ενώ η νομολογία απέφευγε επαναλαμβανόμενες δίκες. Παράλληλα, το 2021 ο Ν. 4800 εισήγαγε τη λογική της συνεπιμέλειας και της ισχυρότερης συμμετοχής και των δύο γονέων μετά από διάσταση ή διαζύγιο, ενισχύοντας την παρουσία και του δεύτερου γονέα στην ανατροφή του παιδιού.

Εξώδικο από την πλευρά Μάτσα

Ο Μίνως Μάτσας «απάντησε» στην ενέργεια της κας Κεφαλογιάννη με εξώδικο και μέσω του δικηγόρου του, διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της τροπολογίας και το ηθικό πλαίσιο αυτής.

Η εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρει τα εξής:

«Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές για εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός, κατασκευάζοντας ανύπαρκτα προβλήματα με αφελείς και παιδαριώδεις προβοκάτσιες για ασήμαντες αφορμές, προκειμένου εν συνεχεία, με επίκληση αυτών, να προβείτε σε καταιγισμό εξωδίκων δηλώσεων (κενών περιεχομένου ωστόσο) και δικογράφων κάθε μορφής εναντίον μου (πιθανολογώ ότι η νομοθεσία μας δεν γνωρίζει άλλα ένδικα βοηθήματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν υπήρχαν, θα τα είχατε ασκήσει και αυτά…), στα οποία μόνη σας, με τη χαρακτηριστική για σας ναρκισσιστική εκφορά λόγου, “αποδίδετε δίκαιο” στον εαυτό σας και μέμφεστε όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εμένα, το δικαστήριο, τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου κλπ.).

Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο.

Ο νόμος αυτός αφορά κατά βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δε επίμαχο άρθρο 109, βρίσκεται στο “ΜΕΡΟΣ Δ” του με τίτλο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ”. Κάποιος, δηλαδή, έκρινε την ανάγκη θέσπισης της ρύθμισης αυτής, ως “επείγουσα”… Πρέπει, δε, ο συντάκτης της να βρισκόταν πράγματι σε κατεπείγουσα κατάσταση, διότι η διάταξη είναι καταφανώς ασύντακτη…

Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά,

Πάρα ταύτα, το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά. Γίνεται, δε, ακόμη πιο δυσάρεστη η διαπίστωση αυτή, αν σκεφτεί κανείς ότι στις 16/12/2025, δηλαδή πριν από την ψήφιση του άρθρου 10-0 του ν.5264/2025, μου επιδώσατε την από 15/1/2025 εξώδικη δήλωση, στην οποία ήδη επιχειρείτε να “στήσετε” σενάριο μελλοντικής επίκλησης των προϋποθέσεων εφαρμογής του… Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται.

Ανεξαρτήτως πάντως των ανωτέρω, τα οποία χαρακτηρίζουν εσάς ως δημόσιο πρόσωπο, η σχετική αγωγή σας τυγχάνει προδήλως αβάσιμη νόμω και ουσία, όπως θα εκθέσουμε στη σχετική δίκη».