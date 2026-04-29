Με τη γνωστή βρετανική αλαζονεία, η οποία αποκαλείται και βρετανικό χιούμορ, ο Βασιλιάς Κάρολος υπενθύμισε στον Τραμπ πως αν δεν ήταν οι Εγγλέζοι, τώρα στην Αμερική θα μιλούσαν Γαλλικά. Μάλλον καλύτερα θα ήταν τα πράγματα. Θα έτρωγαν καλύτερα, θα έπιναν καλύτερα και θα ερωτεύονταν καλύτερα.

Θα έπρεπε, ωστόσο, κάποιος χριστιανός να υπενθυμίσει στον Κάρολο, λάτρη της Μονής Βατοπαιδίου και φίλο του Ηγουμένου Εφραίμ, πως αν δεν ήταν οι Έλληνες, τότε στο νησί του θα μιλούσαν τώρα φαρσί, δηλαδή περσικά.

Φαντάζεστε τις σκηνές απείρου κάλους στις σχέσεις μεταξύ Πικτών – Κελτών και Αρίων στην περιοχή του σημερινού Λονδίνου. Τότε η τοποθεσία λεγόταν «το πλατύ ποτάμι που πλημυρίζει» ή στα προ – κελτικά «Plowonida». Καταλαβαίνετε!