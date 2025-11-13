Έχει περάσει μια δεκαετία από την εποχή, που η νυν πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συμμετέχοντας σε πάνελ αμερικανικού δικτύου, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας τον Ελληνικό λαό, τζαμπατζή, τεμπέλη και παράσιτο της Ευρώπης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής που προβλήθηκε 6 Ιουλίου 2015

«Βάλτε τάξη στο σπίτι σας. Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζήδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Βιάσου. Σήκω το πρωί. Πήγαινε στη δουλειά. Συνταξιοδοτείσαι πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχεις υπέροχο καιρό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος…», έλεγε χαρακτηριστικά τότε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.