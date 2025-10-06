Συνήθως οι μετά Χριστόν Προφήτες είναι για γέλια αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση, οφείλουμε να ομολογήσουμε, πως ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος πέτυχε… διάνα στις προβλέψεις του, και μάλιστα από την αρχή της κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το όσα συμβαίνουν σήμερα με τον Τσίπρα, τα είχατε πληροφορηθεί από τότε.

Εκ του αποτελέσματος, μάλιστα, αποκαλύπτεται πως οι εκτιμήσεις του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου βασίζονταν σε απολύτως σωστές πληροφορίες.

Ας θυμηθούμε λοιπόν τις επισημάνσεις της «Ζούγκλας», τότε, όταν άρχιζε η θύελλα στην Κουμουνδούρου…

Δείτε τις αναρτήσεις του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, από τον Φεβρουάριο του 2024 αλλά και τον Οκτώβριο του 2023: