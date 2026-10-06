Τι συμβαίνει όταν βάζεις 22 από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρώπινης ιστορίας σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο; Απολύτως τίποτα, τουλάχιστον μέχρι το 89ο λεπτό!

Στο αξεπέραστο κωμικό αριστούργημα των Monty Python, «The Philosophers’ Football Match», η Εθνική Ελλάδος των Αρχαίων Φιλοσόφων αντιμετωπίζει τη Γερμανία στον τελικό του Μονάχου.

Με τον Σωκράτη στην επίθεση, τον Πλάτωνα στο τέρμα, τον Κομφούκιο διαιτητή με κλεψύδρα και τον Νίτσε να τρώει κίτρινη κάρτα επειδή αμφισβήτησε την «ελεύθερη βούληση» της διαιτησίας, το σκετς αποδεικνύει ότι η βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση δεν βοηθάει καθόλου στο να κλωτσήσεις μια μπάλα.

Αυτό, βέβαια, μέχρι τη στιγμή που ο Αρχιμήδης παθαίνει την αναλαμπή του αιώνα!

Αν το θρυλικό σκετς των Monty Python «The Philosophers’ Football Match» χρειαζόταν ένα σύγχρονο ριμέικ βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου παρέδωσε το τέλειο σενάριο.

Με αφορμή τις πρόσφατες αναμετρήσεις για το UEFA Nations League 2026–27, όπου η Ελλάδα πέτυχε μια τεράστια ποδοσφαιρική υπέρβαση απέναντι στη Γερμανία, αφού επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας στο Άουγκσμπουργκ χάρη στο «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη και απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0) στη ρεβάνς της Τούμπας.

Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκαν οι αναλαμπές του Αρχιμήδη ούτε οι κεφαλιές του Σωκράτη. Η τακτική πειθαρχία, η ψυχή και οι αποκρούσεις του Τζολάκη αρκούσαν για να αφήσουν τους Γερμανούς να ψάχνουν… φιλοσοφικές απαντήσεις.

Οι συνθέσεις των ομάδων και η διαιτησία στο σκετς των Monty Python

Το σκετς «The Philosophers’ Football Match» των Monty Python, της βρετανικής κωμικής ομάδας που σχηματίστηκε το 1969 από τους Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones και Michael Palin τοποθετείται στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου.

Στον εικονικό αυτό τελικό αναμετρώνται η Γερμανία και η Ελλάδα, με τις συνθέσεις των δύο ομάδων να απαρτίζονται από κορυφαίες μορφές του πνεύματος:

Γερμανία (Σχηματισμός 4-2-4): Τερματοφύλακας: Λάιμπνιτς Άμυνα: Καντ, Χέγκελ (Αρχηγός), Σοπενχάουερ, Σέλινγκ Μεσαία Γραμμή: Μπεκενμπάουερ (η μεγάλη ποδοσφαιρική έκπληξη της σύνθεσης), Γιάσπερς Επίθεση: Σλέγκελ, Βίτγκενσταϊν, Νίτσε, Χάιντεγκερ

Ελλάδα (Αμυντική σύνθεση): Τερματοφύλακας: Πλάτωνας Άμυνα & Λίμπερο: Ηράκλειτος (Αρχηγός / βετεράνος κεντρικός αμυντικός), Αριστοτέλης (σε εξαιρετική φόρμα) Λοιπή Ομάδα: Επίκουρος, Πλωτίνος, Εμπεδοκλής από την Ακράγαντα, Δημόκριτος, Αρχιμήδης Επίθεση: Σωκράτης



Τον ρόλο του διαιτητή αναλαμβάνει ο Κουνγκ Φου Τσου Κομφούκιος, ο οποίος αντί για σφυρίχτρα και ρολόι χρησιμοποιεί κλεψύδρα, ενώ επόπτες γραμμών είναι ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης, οι οποίοι φέρουν φωτοστέφανα.

Ολόκληρη η αναμέτρηση:

Η εξέλιξη του αγώνα: Από τον αφορισμό του Νίτσε στο «εύρηκα»

Μετά τη χειραψία των δύο αρχηγών (Χέγκελ και Ηράκλειτος) και τον έλεγχο της άμμου στην κλεψύδρα από τον Κομφούκιο, ο αγώνας ξεκινά.

Ωστόσο, αντί για ποδοσφαιρική δράση, οι φιλόσοφοι περιφέρονται στο γήπεδο χαμένοι στους συλλογισμούς τους, χειρονομώντας και συζητώντας περίπλοκα θεωρητικά ζητήματα, αφήνοντας την μπάλα εντελώς ακίνητη στο σημείο της σέντρας.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης καταγράφεται όταν ο Κομφούκιος δείχνει κίτρινη κάρτα στον Νίτσε, καθώς ο τελευταίος διαμαρτυρήθηκε έντονα υποστηρίζοντας ότι ο διαιτητής δεν διαθέτει «ελεύθερη βούληση».

Καθώς ο χρόνος πιέζει και απομένει μόλις ένα λεπτό για τη λήξη:

Ο Αρχιμήδης έχει μια ξαφνική αναλαμπή, αναφωνεί δυνατά «Εύρηκα!» και τρέχει πρώτος προς την ακινητοποιημένη μπάλα. Ο Αρχιμήδης πασάρει στον Σωκράτη, εκείνος του επιστρέφει την πάσα, και στη συνέχεια η μπάλα μεταβιβάζεται στον Ηράκλειτο. Ο Ηράκλειτος προσπερνά τον Χέγκελ και βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σωκράτης πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Οι διαμαρτυρίες των Γερμανών και η τελική νίκη

Το γκολ του Σωκράτη προκαλεί έξαλλους πανηγυρισμούς στην ελληνική ομάδα, αλλά πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων από τους Γερμανούς φιλοσόφους, οι οποίοι περικυκλώνουν τον διαιτητή Κομφούκιο προβάλλοντας θεωρητικές ενστάσεις:

Ο Χέγκελ υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα αποτελεί απλώς ένα προεξοφλούμενο συμπλήρωμα της μη-νατουραλιστικής ηθικής.

Ο Καντ επικαλείται την κατηγορική διαταγή, ισχυριζόμενος ότι το γκολ υφίσταται οντολογικά μόνο στη φαντασία.

Ο Μαρξ διαμαρτύρεται υποστηρίζοντας καθαρά ότι η φάση ήταν οφσάιντ.

Ο Κομφούκιος αγνοεί τις διαμαρτυρίες και σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, σφραγίζοντας την ιστορική νίκη της Ελλάδας.

Το σκετς αυτό παραμένει αντιπροσωπευτικό δείγμα του ανατρεπτικού χιούμορ των Monty Python, οι οποίοι με τη σειρά Monty Python’s Flying Circus και τις μετέπειτα ταινίες τους Holy Grail, Life of Brian, The Meaning of Life επηρέασαν καθοριστικά την παγκόσμια κωμωδία, τιμώμενοι μεταξύ άλλων με βραβείο BAFTA για την Εξαιρετική Βρετανική Συνεισφορά στον Κινηματογράφο.