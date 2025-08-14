Για «Πούλιτζερ» το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της έγκυρης «Καθημερινής» στην ηλεκτρονική της έκδοση. Εικοσιτέσσερις ώρες από το ραντεβού στην Αλάσκα και το δημοσιογραφικό team της εφημερίδας ανακαλύπτει προφανώς εμβρόντητο πως «το κεντρικό θέμα στη σύνοδο Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα θα είναι η… Ουκρανία».

Πρόκειται σίγουρα για αποκάλυψη. Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχε περάσει από το μυαλό κανενός πως αυτό το ραντεβού θα αφορούσε τον πόλεμο στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης.

Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, οι καλοί συνάδελφοι μας πληροφορούν, εμάς τους απληροφόρητους, με ειδική αναφορά στον υπότιτλο, πως «Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν στην Αλάσκα – Κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο», έτσι για να μην υπάρξει και καμία αμφιβολία για τις προθέσεις των δύο ηγετών.

Άλλωστε, ως γνωστόν, δεν συνηθίζεται να παραχωρείται συνέντευξη μετά από μία κατ’ ιδίαν συνάντηση δύο παγκόσμιας διάστασης προσωπικοτήτων, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως το Ουκρανικό.

Προσέξτε όμως λεπτομέρεια στην οποία επικεντρώνεται η εφημερίδα: Για πρώτη φορά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και μετά θα δώσουν και συνέντευξη. Πραγματικά δεν μας είχε περάσει από το μυαλό αυτό το ενδεχόμενο. Προφανώς η θερινή ραστώνη φταίει για τον «δαίμονα της σύνταξης», που καταβρόχθισε τη λογική και κατασπάραξε το ρεπορτάζ.

Άντε και καλή χαλάρωση εκεί κάτω, στο Φαληράκι.