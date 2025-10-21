Του Π.Κ.

Όταν εκείνο το μοιραίο βράδυ η Κυριακή Γρίβα ζητούσε να από την ΕΛΑΣ να μεταφερθεί στην κατοικία της με περιπολικό για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικοί απάντησαν πώς τα περιπολικά δεν είναι ταξί.

Η Κυριακή δολοφονήθηκε μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα με τις γνωστές συνέπειες (;) για τους αστυνομικούς της βάρδιας.

Μόλις χθες Δευτέρα (20/10), εντοπίστηκε από τον «άγνωστο δημοσιογραφικό φακό» περιπολικό σε ώρα υπηρεσίας να μεταφέρει …ψυγείο.

Συμπέρασμα: Τα περιπολικά δεν είναι μεν ταξί αλλά μπορούν να μετατραπούν σε ημιφορτηγά ειδικών μεταφορών.

Ο δαίμων του «αγνώστου βιντεολήπτη» μαγνητοσκόπησε την μαγική στιγμή που περιπολικό εξυπηρετεί την Δέσποινα Βανδή η οποία έμεινε από λάστιχο κάπου στη Χαλκιδική. Ενδιαφέρον. Η κυρία Βανδή αντί να καλέσει ταξί κάλεσε στο τηλέφωνο το … «100» το ποίο ανταποκρίθηκε στη στιγμή.

Συμπέρασμα. Όταν θέλει η ΕΛΑΣ τότε τα περιπολικά μετατρέπονται και σε ταξί.

Εξαρτάται από το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε τηλεφωνικού συνομιλητή.

Όταν μάλιστα λέγεσαι και Μπισμπίκης τότε σε καθοδηγούν και για το πώς θα την σκαπουλάρεις. Τα συμπεράσματα δικά σας.