Το παιχνίδι με… την δύναμη της εικόνας το ξέρουν καλά κάποιοι πολιτικοί και ανάμεσά τους και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μερικές φορές όμως όπως λέει ο σοφός λαός «η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψήνει». Κάπως έτσι, βιάστηκε και ο Άδωνις να δείξει προχθές 04/01 το «τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας» και έκανε ανάρτηση με βίντεο πανηγυρισμών.

Έγραψε μάλιστα τα εξής΅:

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και το τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της Βενεζουέλας το 2026, αλλά της Ελλάδος το 1973….ή μήπως δεν θα πανηγύριζε ο λαός μας έτσι εάν μετά το «Πολυτεχνείο» η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσιζε τότε να έρθει και να συλλάβει τον Δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να προκαλούσε ελεύθερες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα, μετά από 6 χρόνια Χούντας; Λέτε τότε οι αριστεροί εδώ να έλεγαν: «ντροπή στις ΗΠΑ παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο θέλουμε τον Δικτάτορά μας πίσω;..»! Ας αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!».

Ιδού η ανάρτηση:

Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της… pic.twitter.com/mfpAVA7EAa — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026

Μόνο που στη βιασύνη του να πει το… πολιτικό του αφήγημα ο Άδωνις, παρέβλεψε πως το βίντεο δεν ήταν καν από την Βενεζουέλα αλλά από τον Παναμά και δεν είναι προχθεσινό αλλά προπέρσινο. Το factreview και τα ελληνικά Hoaxes έσπευσαν να τον διορθώσουν και επισήμαναν ότι το βίντεο δείχνει πλάνα από πορείες υποστηρικτών της αντιπολίτευσης κατά του Μαδούρο, το 2024 στον Παναμά, και όχι στην Βενεζουέλα το 2026.

Αλλά όταν το… αφεντικό χρειάζεται προστασία, οι χρόνοι φαίνεται πως είναι πιεστικοί και δεν υπάρχουν περιθώρια για διασταυρώσεις της πληροφορίας.