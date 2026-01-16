Του Πολύβιου Κανέ

Η συμπαθέστατη κυρία Ματσάδο αντιλήφθηκε ευθύς αμέσως το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί έναν «μάτσο» τύπο του διαμετρήματος ενός Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε στην Ουάσιγκτον και του μεταβίβασε το παιγνίδι που λαχταρούσε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε για την ίδια, το παιγνιδάκι αυτό δεν είχε παρά περιορισμένη αξία. Βλέπετε εδώ και πολλά χρόνια το λεγόμενο «Νόμπελ Ειρήνης» δεν ήταν παρά άλλο ένα τούβλο στον κόσμο του πολιτικού θεάματος . Τι τούβλο, τσιμεντόλιθος θα έλεγα.

Η κυρία Ματσάδο είναι μία έξυπνη γυναίκα. Οι έξυπνες γυναίκες ξέρουν πώς να κουλαντρίζουν άντρες σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Δείτε την Μελάνια. Τον έπαιζε ανέκαθεν ανάμεσα στα μακριά και τόσο έμπειρα βεβαίως δάκτυλα της.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πια ικανοποιημένος με το καινούργιο του παιγνίδι. Τι και αν είναι από δεύτερο χέρι. Μεταχειρισμένο δηλαδή. Αυτό που μετράει είναι να μπορεί να το δείχνει στα φιλαράκια του. Αν τους έβαζες όλους μαζί , όλη αυτή την παρέα του Τραμπ, μέσα σε μία τάξη Γυμνασίου, δεν θα κατάφερναν αθροιστικά να συγκεντρώσουν ούτε τις απαραίτητες μονάδες για να περάσει έστω και ένας από αυτούς . Μετεξεταστέοι όλοι τους. IQ ραδικιού.

Η κυρία Ματσάδο μπορεί πια με σιγουριά να ατενίζει το πολιτικό της μέλλον. Θα είναι εφεξής κυρίαρχο μέλος της κεντρικής μηχανής που θα τραβήξει το κάρο στο Καράκας. Αυτή παρέα με το πρώην δεξί χέρι του Μαδούρο η οποία φευ έγινε πρώτο βιολί. Άλλωστε στις μπανανίες, οποιασδήποτε προέλευσης , αυτό που μετράει είναι το ποιος καταπιάνεται με την μπανάνα, ποιος την ξεφλουδίζει και ποιος τελικά την τρώει. Διότι, τελικά η μπανάνα είναι κάτι σαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μπορείς να το πουλήσεις ακόμη και στην λαϊκή.