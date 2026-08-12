Του Πολύβιου Κανέ

Τετάρτη 12 Αυγούστου του Σωτηρίου Έτους 2026. Τρείς ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο, Μεγάλη η Χάρη Της. Για 15η συνεχή ημέρα ανοίγω την αυλόπορτα του σπιτιού μου και αντικρίζω τη χωματερή. Πενήντα ολόκληρα μέτρα σκουπιδαριό. Λοφίσκοι με ξερά χόρτα από τότε που ο νόμος επέβαλε στους ιδιώτες τον καθαρισμό των οικοπέδων και σωστά. Ξερά κλαδιά, οικοδομικά υλικά, ντουλάπια, κρεβάτια, στρώματα, γλάστρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νεόπλουτος ελληνάρας. Κατεβαίνουν στους Αγίους Θεοδώρους, στο Μπογιάτι, από τις γύρω συνοικίες με τα Land Rover και με μία ξιπασιά μεγατόνων ξεφορτώνουν το σκουπιδαριό τους. Έτσι χωρίς αιδώ. Πλάι τους οι μικροεργολάβοι που αδειάζουν τα σκουπίδια τους από τις μικροκατασκευές.

Δημοτική αρχή δεν υφίσταται βεβαίως, αφού ως γνωστόν ο Δήμος Διονύσου έχει παραλύσει, αυτή η Δήμαρχος της συμφοράς έχει απολέσει την πλειοψηφία και οι υπηρεσίες, ο Θεός να τις κάνει υπηρεσίες, απλά δεν λειτουργούν. Βρόμα, λέπρα και τόνοι καύσιμου υλικού που περιμένουν μία σπίθα για να γίνουν μπουρλότο.

Ειδοποιήσαμε οι γειτόνοι τον Δήμο, αλλά όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Αθλιότης. Σε κάθε γωνιά ο επισκέπτης αντικρίζει την ίδια εικόνα. Σκουπίδια, πλαστικές σακούλες ατάκτως παρατημένες, δυσωδία, βρόμα και ξερή καύσιμη ύλη.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι από τη Μυρτιάς, στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ανοίξεως (ο Θεός να την κάνει) λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, τριακόσια μέτρα από το εκκλησάκι που παντρεύονται και βαπτίζονται VIP με Catering και δεν συμμαζεύεται, μεγαλεία σου λέω μέσα στην μπίχλα και το σουρεαλιστικό ντεκόρ του ελληνάρα μικροαστού που έπιασε πέντε φράγκα.

Κάποιος από τον Δήμο υποσχέθηκε να παρέμβει, μα όπως φαίνεται τον έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους εκεί στον Δήμο για να μην πω πουθενά αλλού.

Αυτοί οι μάγκες θα διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών και πάλι. Και βεβαίως κάποιοι θα την ξαναδώσουν. Γιατί η ανοησία είναι ανίκητη όπως ξέρουμε. Εκεί βασίζονται και τα ρετάλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαιωνίζουν την κυριαρχία των τοπικών μαφιών. Μιλάμε για Τοπική Μαφία στον Δήμο Διονύσου με επίκεντρο τον προσοδοφόρο τομέα των απορριμμάτων. Δηλαδή των παράνομων χωματερών κλπ.

Αύριο το πρωί θα ξανανοίξω την αυλόπορτα, θα κοιτάξω δεξιά, θα αντικρίσω τη χωματερή, θα καλημερίσω τον γείτονα και την γειτόνισσα η οποία θα κάνει την ίδια κίνηση με το κεφάλι της. Μαζί θα μουντζώσουμε προς την πλευρά που βρίσκεται η έδρα του Δήμου Διονύσου. Και πάει λέγοντας.