Στα Τζουμέρκα βρίσκεται από το Σάββατο το απομεσήμερο ο Γιώργος Φλωρίδης. Διαμένει στο ξενοδοχείο «Αγκάθι» στους Μελισσουργούς.

Ως γνωστόν, πριν από μερικά 24ωρα ο υπουργός Δικαιοσύνης θέλοντας να αποφύγει την Μαρία Καρυστιανού, εξαφανίστηκε από το Ηρώδειο όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει μαζί με τη Νίκη Κεραμέως τη συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον συνθέτη, ενώ οι διοργανωτές την έβαλαν τιμητικά στις θέσεις των επισήμων, με αποτέλεσμα οι θέσεις των δύο υπουργών να μείνουν κενές, καθώς τελικά δεν εμφανίστηκαν.



Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κ. υπουργός έφτασε τρέχοντας μέχρι τα Τζουμέρκα και πιθανόν να θελήσει να παρακολουθήσει σήμερα τη Live συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη «Εισβολέα», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του αρέσει ιδιαίτερα η διασκευή της «Μπανιστηρτζού» που έχει κάνει με την Ιουλία Καραπατάκη.

Η συναυλία του «Εισβολέα» θα δοθεί στο παραδοσιακό ορεινό καταφύγιο των Μελισσουργών.

Π.Κ.