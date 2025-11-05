Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη
Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε τα λεγόμενα του Νίκου Καραχάλιου για τη Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα «ΚΥΜΑ», λέγοντας πως «ανακατεύεται το στομάχι» του.
Το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, ο πρώην σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίστηκε πως έχει «συναντηθεί 15-20 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες» με την κα Καρυστιανού, καθώς τον κάλεσε για να δημιουργήσουν ένα κίνημα.
Ο κ. Πλακιάς σχολίασε τις εν λόγω δηλώσεις μέσω «X», γράφοντας στην ανάρτησή του: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου. Καραχάλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση».
Λίγες μέρες νωρίτερα, ο κ. Καραχάλιος είχε και πάλι πει ότι θα δημιουργηθεί κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού με το όνομα «ΚΥΜΑ», κάτι που ο κ. Πλακιάς είχε επίσης σχολιάσει δημόσια, με τη φράση: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».
Τότε, η είδηση είχε διαψευστεί από την πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.
