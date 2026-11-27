Η εταιρεία «GK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο GK Real Estate Business Consulting Α.Ε.), συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας και εισαγγελικής διάταξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις (ΓΕΜΗ) και τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το διατακτικό δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, τα βασικά δεδομένα για τα περιουσιακά της στοιχεία είναι τα εξής:

Ακίνητη περιουσία και επενδύσεις: Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση του 2024, καταγράφονται επενδύσεις σε ακίνητα ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ μόνο μέσα στο συγκεκριμένο έτος, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επενδυτικά ακίνητα που απέκτησε χωρίς τραπεζικό δανεισμό (από ίδια κεφάλαια και κέρδη).

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση του 2024, καταγράφονται επενδύσεις σε ακίνητα ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ μόνο μέσα στο συγκεκριμένο έτος, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επενδυτικά ακίνητα που απέκτησε χωρίς τραπεζικό δανεισμό (από ίδια κεφάλαια και κέρδη). Κερδοφορία και έσοδα: Από το 2020 έως και το 2024, η εταιρεία παρουσίασε αθροιστικά καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, στη χρήση του 2024 εμφάνισε έσοδα 5,47 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 2,43 εκατ. ευρώ προέρχονταν από παροχή υπηρεσιών), χωρίς δανειακές υποχρεώσεις.

Από το 2020 έως και το 2024, η εταιρεία παρουσίασε αθροιστικά καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, στη χρήση του 2024 εμφάνισε έσοδα 5,47 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 2,43 εκατ. ευρώ προέρχονταν από παροχή υπηρεσιών), χωρίς δανειακές υποχρεώσεις. Έδρα: Η εταιρεία είχε αρχικά δηλωμένη έδρα στους Αγίους Αναργύρους και στη συνέχεια στην οδό Θεμιστοκλέους στο Παλαιό Φάληρο.

Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (27/11/2026), δεσμεύτηκαν για 9 μήνες όλα τα περιουσιακά στοιχεία της GK Real Estate Business Consulting Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των τραπεζικών λογαριασμών, των θυρίδων, των επενδυτικών προϊόντων και των κινητών αξιών της, στο πλαίσιο της έρευνας για τις χρηματικές μεταφορές (συνολικού ύψους άνω των 19 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021–2026) από εταιρείες ανακύκλωσης (ΤΕΧΑΝ, Ανταποδοτική Ανακύκλωση) προς εταιρείες συμφερόντων του Γ. Κουρτάκη.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια στοιχεία και τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: