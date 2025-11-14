Συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ, στο εντευκτήριο της Βουλής, είχε την Παρασκευή (14/11) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατεβαίνοντας από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, όπου απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το εντευκτήριο, και συνάντησε τους 50 περίπου «γαλάζιους» βουλευτές που ήταν παρόντες.

Η συνάντηση ήταν χαλαρή και σε καλό κλίμα. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πρόθεσή του να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές την Άνοιξη του 2027.

«Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Είπε ακόμη ότι στη ΝΔ δεν υπάρχουν μυστικά, γεγονός όμως που μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: «Ή ό,τι λέγεται μαθαίνεται ή ό,τι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας».

Είπε, επίσης, ότι «είμαι διαθέσιμος για κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη βελόνα των δημοσκοπήσεων:

«Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, κάτι που δεν το θεωρώ κατ΄ανάγκη κακό», τόνισε προσθέτοντας πως «οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας».

Σε ερώτηση για τις εκλογές απάντησε: «Μέχρι την άνοιξη του ’27 είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο».

Η συζήτηση κινήθηκε και σε ζητήματα της επικαιρότητας όπως οι εξελίξεις στα Βορίζια και το ζήτημα της οπλοκατοχής στη Κρήτη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το φαινόμενο με τις μπαλωθιές δεν έχει πλέον τη συχνότητα που είχε, με την κυρία Μπακογιάννη να παρεμβαίνει και να επισημαίνει: «Έχει ελαττωθεί πολύ, έχω να ακούσω 4 χρόνια». Μάλιστα η κυρία Μπακογιάννη υπογράμμισε πως δεν πρέπει να την «πληρώσουν» τα σκοπευτήρια. «Η σκοποβολή είναι σημαντικό ολυμπιακό άθλημα και έχουμε και πρωταθλητές», πρόσθεσε η ίδια.

Π.Π.

Πηγή – Βίντεο: ΣΚΑΪ