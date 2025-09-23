Ένα απίστευτο σκηνικό έζησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην διάρκεια της οποίας αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης.

Βγαίνοντας αμέσως μετά στο δρόμο για να επιστρέψει στη Γαλλική πρεσβεία, βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων, που είχαν διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ακινητοποιούσαν ακόμα και τους πεζούς, προκειμένου να μετακινηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η συνοδεία του.

Αστυνομικός μάλιστα, του ζήτησε να περιμένει αλλά τότε ο Γάλλος πρόεδρος έβγαλε το τηλέφωνό του και επικοινώνησε γελώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μάντεψε -ακούστηκε να λέει- περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου». Πράγματι, ακόμη και μετά το πέρας της αυτοκινητοπομπής ο Γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε να μεταβεί πεζή στην πρεσβεία, αφού η κίνηση δεν είχε ακόμη ομαλοποιηθεί.

Δείτε το βίντεο: