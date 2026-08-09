Του Πολύβιου Κανέ

Σωστά διερωτάται ο Γιώργος Κύρτσος, σε ανάρτησή του, σχετικά με τον συνολικό αριθμό αστυνομικών που ανήκουν στην προσωπική φρουρά της «Αγίας Οικογένειας».

Με αφορμή την σύλληψη αστυνομικού στη Μύκονο, ο οποίος ανήκει στην φρουρά της Αλεξίας Μπακογιάννη, ο Γιώργος Κύρτσος θέτει το κρίσιμο ερώτημα στον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Τελικά πόσους αριθμεί η στρατιά των αστυνομικών, που έχουν ως μοναδικό καθήκον να φρουρούν τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη;

Μέσα στο εικοσιτετράωρο χρειάζονται τρεις άνδρες της ΕΛΑΣ. Αν οι φρουροί είναι δύο, τότε χρειάζονται έξι. Βάλτε τώρα τον στενό πρωθυπουργικό κύκλο αλλά και τον ευρύτερο. Προσθέστε την οικογένεια της Ντόρας και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Μην ξεχνάτε πως υπάρχουν παιδιά και εγγόνια. Βάλτε τα κάτω και κάντε τον λογαριασμό. Θα ανακαλύψετε την αιτία του ελλείμματος σε ανθρώπινο δυναμικό για την αστυνόμευση της χώρας, που με τόση επιμονή απαιτεί η κοινωνία.

Και το κόστος; Αφήστε το αυτό. Το πληρώνουμε εμείς. Κοινωνική προσφορά βρε αδερφέ στους πρώην, τους νυν και τους επόμενους.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γιώργου Κύρτσου:

«Με αφορμή τη σύλληψη στη Μύκονο αστυνομικού που σύμφωνα με δημοσιεύματα ανήκει στην προσωπική ασφάλεια της Αλεξίας Μπακογιάννη, τίθεται το ερώτημα:

Πληρώνουν οι φορολογούμενοι αστυνομικούς φρουρούς και για την Αλεξία Μπακογιάννη;

Με την ευκαιρία ας μας ενημερώσει ο Χρυσοχοΐδης πόσες… εκατοντάδες αστυνομικοί φυλάνε τα μέλη της “οικογένειας”.

Το πιο προκλητικό είναι ότι προσποιούνται ότι απορούν που ο κόσμος διαμαρτύρεται για την έλλειψη αστυνόμευσης».