Χωρίς να ολοκληρώσει τη μελέτη των φακέλων με τις εκκρεμότητες, δηλαδή το «πακέτο της ΔΕΘ» και κάποιες αναδιαρθρώσεις στο προσωπικό του επιτελείο με αιχμή την επιστροφή (πώς και πότε) του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να διακόψει την παραμονή του στα Χανιά.

Επέστρεψε άρον – άρον για να επισκεφθεί συμβολικά το Πολιτικής Προστασίας. Το φλεγόμενο τοπίο από τη Ζάκυνθο και την Αχαΐα μέχρι τη Χίο, τα Ιωάννινα και την Άρτα δεν επέτρεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει τις διακοπές του.

Στην πραγματικότητα οι κινήσεις αυτές αποτελούν ψηφίδες ενός πολιτικού πάζλ που παραπέμπει στην «κινούμενη άμμο» που χαρακτηρίζει την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Φωτιές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και στην πραγματικότητα, ορθάνοιχτα μέτωπα με την ακρίβεια, την τιμή του ρεύματος, τις θηριώδεις αυξήσεις στην τιμή του κρέατος και τις αμφιβόλου εγκυρότητας και ακρίβειας πληροφορίες περί ρεκόρ στον τουρισμό και στο τουριστικό συνάλλαγμα.

Όσο για τη μεγάλη επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη ως βασικού πρωταγωνιστή στην αναδιοργάνωση του προσωπικού πολιτικού μηχανισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη εν όψει την προσεχούς δύσκολης πολιτικής συγκυρίας από Σεπτέμβριο και μετά, όλα παραμένουν ανοιχτά και θολά, αν όχι ομιχλώδη.

Ο «ανιψιός» διαχειρίζεται σοβαρά και κεφαλαιώδη οικονομικά ντοσιέ, με το δικηγορικό του γραφείο να γιγαντώνεται και τον κύκλο εργασιών του να διογκώνεται.