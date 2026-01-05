Του Πολύβιου Κανέ

Ο Gnaeus Pompeius Magnus τον οποίο επικαλείστε κ. Υπουργέ, μετά τους θριάμβους και τα μεγαλεία, γι΄ αυτό και οι μεγαλοστομίες του τύπου « Μη μας μιλάτε για νόμους, κουβαλάμε σπαθιά», τελικά ηττήθηκε στα Φάρσαλα. Όπου και ο γνωστός χαλβάς.

Κατέφυγε στην Αίγυπτο, όπου και δολοφονήθηκε από τους ανθρώπους του Καίσαρος του Ιουλίου. Διότι όταν χρησιμοποιείς τα σπαθιά και επαίρεσαι ενώ αγνοείς τους νόμους, τότε το τέλος που σου επιφυλάσσει η μοίρα είναι οικτρό.

Προφανώς ο κ. Υπουργός, μεθυσμένος από τον θρίαμβο μίας Υπερδύναμης κατά μίας ανύπαρκτης στρατιωτικά Βενεζουέλας, λησμόνησε πως η σημαντικότερη κατάκτηση του Homo Sapiens είναι η αναγνώριση του Δικαίου ως μοναδικού κώδικα συνεννόησης και συνύπαρξης, προκειμένου να τιθασευτεί το αρπακτικό που είναι και το χαρακτηριστικό του Είδους.

Διερωτώμαι εάν ο κ. Γεωργιάδης έχει διαβάσει πραγματικά έστω και ένα από τα βιβλία που με τόσο φλύαρο τρόπο διαφημίζει. Αν τα είχε διαβάσει θα ήταν περισσότερο ταπεινός.