Η πτήση της Aegean από Αθήνα για Βρυξέλλες προσγειώθηκε κανονικά στο βελγικό αεροδρόμιο. Ένα βυσσινί χαλί απλώθηκε για το καλωσόρισμα και ένα άγημα ντυμένο στα χακί παρατάχθηκε για την απόδοση τιμών. Μία σειρά από μαύρα οχήματα και ένα γκρι SUV για τις βαλίτσες μπήκαν στη σειρά για να εξυπηρετήσουν τους επισήμους επισκέπτες.

Το μάτι ωστόσο του αυτόπτη μάρτυρα έπεσε αναπόφευκτα στους βλοσυρούς σωματοφύλακες, οι οποίοι περικύκλωσαν τους επισήμους, έτοιμοι για παν ενδεχόμενο, με το δάκτυλο κυριολεκτικά στην… σκανδάλη.

Είπαμε παλληκάρια, πρέπει να είσαστε πειστικοί και αποτελεσματικοί. Άλλωστε στις σλαβικές γλώσσες το επάγγελμά σας σημαίνει «αυτός που τρώει ψωμί από το σώμα του». Αλλά και λίγη διακριτικότητα δεν βλάπτει.

Δεν είναι ανάγκη να επιδεικνύεται τα σιδερικά σας με αυτόν τον καουμπόικο τρόπο. Δεν είμαστε στο Far West. Στο Βέλγιο είμαστε.